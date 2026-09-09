ایجاد ظرفیت پذیرش ۲۴۰۰ دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی کرمانشاه

باشگاه خبرنگاران جوان- سلیمان شفیعی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمانشاه با اشاره به در پیش بودن سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها، اظهارکرد: ثبت نام پذیرش بدون کنکور داوطلبان در دوره‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته این دانشگاه از روز گذشته (۱۷ شهریور) آغاز شده و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.

وی افزود: برای مهر امسال، در ۴۹ کد رشته محل در هفت مرکز علمی کاربردی استان پذیرش دانشجو خواهیم داشت.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمانشاه تصریح کرد: مجموعا ظرفیت پذیرش ۲۴۸۰ دانشجو در گروه‌های آموزشی صنعت، مدیریت، خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر برای مهر امسال فراهم شده که از این تعداد ۱۵۰۵ نفر برای دوره کاردانی و ۹۷۵ نفر برای دوره کارشناسی ناپیوسته است.

وی با بیان اینکه پذیرش ۳۱۵ نفر از داوطلبان همراه با تضمین اشتغال خواهد بود، ادامه داد: دانشگاه جامع علمی کاربردی کرمانشاه در راستای پاسخگویی به نیاز‌های واقعی بازار کار و کاهش فاصله میان آموزش و اشتغال، علاوه بر پذیرش در کد رشته‌های متنوع، نسبت به ایجاد ۳۱۵ نفر ظرفیت تعهد اشتغال با مشارکت مستقیم صنایع مطرح استان اقدام کرده است.

شفیعی خاطرنشان کرد: رشته محل‌های اختصاصی تعهد اشتعال در دفترچه‌های راهنمای پذیرش دانشگاه قید شده‌اند.

وی در ادامه در خصوص نحوه دریافت دفترچه راهنمای ثبت نام نیز گفت: داوطلبان می‌توانند برای مشاهده دفترچه راهنمای ثبت نام از طریق پرتال اطلاع رسانی سازمان سنجش به آدرس www.sanjesh.org و یا پرتال اطلاع رسانی دانشگاه جامع علمی کاربردی به آدرس www.uast.ac.ir اقدام کنند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کرمانشاه یادآور شد: داوطلبان باید ضمن مطالعه شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه‌های راهنمای پذیرش، نسبت به ثبت‌نام در پرتال سازمان سنجش آموزش کشور اقدام کنند.

وی گفت: در حال حاضر مراکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر، جهان فولاد، مدیریت صنعتی، پارس فانال، جمیعت هلال احمر، فرماندهی نیروی انتظامی و امام رضا (ع) در استان فعال هستند.