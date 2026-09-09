سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از ارسال ۴۶۳ هزار و ۲۵۹ کیلوگرم گوشت مرغ شامل آماده به طبخ و زنده به تهران در تاریخ ۱۷ شهریور ماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - حسین اسلامی سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اعلام آخرین آمار عملکرد کشتارگاه‌های استان در تاریخ ۱۷ شهریور ماه، گفت: بر اساس گزارش انجمن کشتارگاه‌های استان مازندران و اداره کل دامپزشکی، در این روز ۱۹۲ هزار و ۵۳۷ کیلوگرم مرغ آماده طبخ به میادین میوه و تره‌بار تهران و ۷۷ هزار و ۷۸۲ کیلوگرم نیز به فروشگاه‌های سطح این شهر ارسال شده که مجموع مرغ آماده طبخ پایتخت به ۲۷۰ هزار و ۳۱۹ کیلوگرم می‌رسد.

او با اشاره به ارسال مرغ زنده به کشتارگاه‌های تهران افزود: در کنار محموله‌های آماده طبخ، ۸۷ هزار و ۷۰۰ قطعه مرغ زنده نیز به کشتارگاه‌های تهران ارسال گردیده که با احتساب وزن معادل، کل گوشت مرغ ارسالی به استان تهران در این روز به رقم ۴۶۳ هزار و ۲۵۹ کیلوگرم می‌رسد.

اسلامی در خصوص وضعیت توزیع درون‌استانی نیز گفت: گوشت مرغ توزیعی در سطح استان مازندران با احتساب محصولات قطعه‌بندی شده و برند کاله، ۳۶۲ هزار و ۲۴۳ کیلوگرم ثبت شده است.

او افزود: علاوه بر آمار یادشده، بخشی از نیاز مصرفی استان نیز از طریق استان‌های گلستان و گیلان و همچنین فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش تأمین و توزیع می‌گردد که نقش مهمی در تأمین پایدار بازار استان ایفا می‌کند.

اسلامی در پایان به آمار ارسال به سایر استان‌ها اشاره کرد و گفت: در تاریخ مذکور، ۱۰۸ هزار و ۵۲۰ کیلوگرم گوشت مرغ آماده طبخ به سایر استان‌های کشور ارسال شده است. همچنین ۴۴ هزار و ۸۰۰ قطعه مرغ زنده به مقصد سایر استان‌ها بارگیری گردید که سهم استان سمنان ۳۹ هزار و ۸۰۰ قطعه و سهم استان گلستان ۵ هزار قطعه بوده است.