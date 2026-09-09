باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

کنایه روزنامه‌نگار سرشناس آمریکایی به شکار زیردریایی هوشمند آمریکا + فیلم

آنا گاسپاریان، مجری آمریکایی گفت: امروز روز خیلی خوبی برای ارتش آمریکا نبود؛ ایران کنترل زیردریایی ما را به دست گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - آنا گاسپاریان، مجری و روزنامه‌نگار آمریکایی گفت: اگر بخواهیم از منظر نظامی صحبت کنیم، امروز روز خیلی خوبی برای ارتش آمریکا نبوده است. ایران کنترل زیردریایی ما را به دست گرفت.

 
مطالب مرتبط
کنایه روزنامه‌نگار سرشناس آمریکایی به شکار زیردریایی هوشمند آمریکا + فیلم
young journalists club

بیانیه وزارت امور خارجه درباره تعرض ارتش تروریستی آمریکا به شناور‌های ایرانی و پاسخ دفاعی ایران

کنایه روزنامه‌نگار سرشناس آمریکایی به شکار زیردریایی هوشمند آمریکا + فیلم
young journalists club

تاکید وزیر امورخارجه بر حق غنی سازی ایران + فیلم

کنایه روزنامه‌نگار سرشناس آمریکایی به شکار زیردریایی هوشمند آمریکا + فیلم
young journalists club

گزارش سرتاسر دروغ وزارت خارجه آمریکا درباره ایران

کنایه روزنامه‌نگار سرشناس آمریکایی به شکار زیردریایی هوشمند آمریکا + فیلم
young journalists club

پایان یکسال صبر استراتژیک/ رونمایی از گام جدید برجامی ایران

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
پاسخ موشکی ایران به تجاوز آمریکا + فیلم
۹۱۰

پاسخ موشکی ایران به تجاوز آمریکا + فیلم

۱۸ . شهريور . ۱۴۰۵
زنگ خطر برای واشنگتن از نگاه کارشناس فرانسوی + فیلم
۸۱۸

زنگ خطر برای واشنگتن از نگاه کارشناس فرانسوی + فیلم

۱۸ . شهريور . ۱۴۰۵
ضربه به ترامپ از داخل آمریکا + فیلم
۷۲۰

ضربه به ترامپ از داخل آمریکا + فیلم

۱۸ . شهريور . ۱۴۰۵
یکی هوش مصنوعی را از ترامپ بگیرد + فیلم
۶۶۳

یکی هوش مصنوعی را از ترامپ بگیرد + فیلم

۱۸ . شهريور . ۱۴۰۵
پدافند آمریکا زیر ضرب موشک‌های ایران + فیلم
۵۷۴

پدافند آمریکا زیر ضرب موشک‌های ایران + فیلم

۱۸ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۱ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
انشاالله که یه روز خوش نبینید ،،بااینهمه جنایتی تو و سگ هارت در دنیا میکنید ،گاهی با حقه و کلک ،جایی با کشتار ،جایی با زورگویی ،،،چند دهه بود زور میزدی که ابر قدرتی ،حالا اینهم شد نتیجه اش
۰
۶
پاسخ دادن