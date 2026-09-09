باشگاه خبرنگاران جوان _رئیس دادگستری شهرستان راور از ورود فوری دستگاه قضایی به حادثه واژگونی اتوبوس حامل کارگران معدن در دوراهی روستای طرز خبر داد و گفت: در این حادثه یک نفر جان باخته و تعدادی از سرنشینان مصدوم شدند و دستورات قضایی لازم برای بررسی دقیق علل و عوامل وقوع حادثه صادر شده است.

مسلم کاربخش افزود: قاضی کشیک دادگاه راور بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شد و ضمن بررسی میدانی ابعاد و جوانب مختلف، دستورات لازم را برای بررسی دقیق موضوع، شناسایی علل و عوامل حادثه و انجام اقدامات قانونی صادر کرد.

وی تصریح کرد: بررسی‌های کارشناسی و قضایی درباره عوامل و دلایل وقوع این حادثه در حال انجام است و تمامی ابعاد موضوع، از جمله احتمال وجود قصور، کوتاهی یا تخلف، با دقت بررسی می‌شود.

رئیس دادگستری شهرستان راور تأکید کرد: در صورت احراز هرگونه تخلف یا قصور، با متخلفان و مسببان حادثه مطابق قانون برخورد خواهد شد و نتایج اقدامات و رسیدگی‌های قضایی پس از تکمیل بررسی‌ها به اطلاع عموم خواهد رسید.

کاربخش ضمن ابراز تأسف و همدردی با خانواده فرد فوت‌شده و آرزوی سلامتی برای مصدومان، بر رسیدگی دقیق و همه‌جانبه به ابعاد این حادثه و برخورد قانونی با عوامل احتمالی مؤثر در وقوع آن تأکید کرد.