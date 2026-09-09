باشگاه خبرنگاران جوان- محمدرضا متور چهارشنبه در حاشیه بازدید از طرح‌های عمرانی آبادان اظهار کرد: طرح لوله‌گذاری و احداث ایستگاه پمپاژ دفع آب‌های سطحی در محور ۴۰ متری کوی ذوالفقاری به طول یک هزار و ۱۰۰ متر و با استفاده از لوله پلی‌اتیلن به قطر یک هزار میلی‌متر اجرا خواهد شد که اعتبار مورد نیاز آن یک هزار و۸۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی افزود: دومین طرح، احداث ایستگاه پمپاژ و خط انتقال دفع آب‌های سطحی در محله جمشیدآباد به طول یک هزار و ۴۰۰ متر و با لوله پلی‌اتیلن به قطر ۸۰۰ میلی‌متر است که یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال برای آن اختصاص می‌یابد.

متور گفت: بر اساس توافق انجام‌شده، تامین و خرید لوله‌های این ۲ طرح بر عهده اداره کل راه و شهرسازی خوزستان و عملیات اجرایی نیز بر عهده شهرداری آبادان خواهد بود.

شهردار آبادان هدف از اجرای این طرح‌ها را توسعه زیرساخت‌های شهری، ارتقای کیفیت شبکه دفع آب‌های سطحی و بهبود شرایط زیستی در محلات هدف دانست و ادامه داد: شهرداری پیگیری اجرای طرح‌های اولویت‌دار عمرانی و خدماتی در آبادان است.

وی همچنین به روند بهسازی و روکش آسفالت معابر اشاره و اظهار کرد: عملیات زیرسازی و آسفالت معابر شطیط، کوی ولیعصر شطیط و کوی ذوالفقاری با مشارکت سازمان منطقه آزاد اروند، اداره کل راه و شهرسازی خوزستان و شهرداری آبادان در دست پیگیری است و اجرا است.