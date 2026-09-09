 رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری ارومیه از حضور و مشارکت پررنگ سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در «خیابان صنعت و سرمایه‌گذاری» نهمین جشنواره انگور ارومیه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر صدقی رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری ارومیه با اشاره به برگزاری نهمین جشنواره انگور ارومیه اظهار کرد: این جشنواره علاوه بر ابعاد فرهنگی، اجتماعی و گردشگری، ظرفیت بسیار مناسبی برای معرفی توانمندی‌های اقتصادی شهر و ایجاد زمینه برای ارتباط میان سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و مدیریت شهری است.

وی افزود: سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری ارومیه با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های این رویداد، حضور سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را در «خیابان صنعت و سرمایه‌گذاری» جشنواره پررنگ خواهد کرد تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهر ارومیه به شکل گسترده‌تری معرفی شود.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری ارومیه ادامه داد: در این بخش تلاش خواهد شد ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری شهرداری، پروژه‌های قابل مشارکت و فرصت‌های اقتصادی موجود در شهر به سرمایه‌گذاران و شهروندان معرفی شود و زمینه گفت‌وگو و تعامل مستقیم میان سرمایه‌گذاران و مدیریت شهری فراهم آید.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای ارومیه در حوزه‌های مختلف گفت: شهر ارومیه از ظرفیت‌های ارزشمندی در بخش‌های گردشگری، عمرانی، تجاری، خدمات شهری و اقتصادی برخوردار است و برگزاری جشنواره انگور فرصت مناسبی است تا این ظرفیت‌ها در کنار توانمندی سرمایه‌گذاران معرفی و زمینه ورود سرمایه‌های جدید به پروژه‌های شهری فراهم شود.

صدقی با بیان اینکه حضور سرمایه‌گذاران در جشنواره می‌تواند به توسعه اقتصادی شهر کمک کند، تصریح کرد: نگاه سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری ارومیه صرفاً به معرفی پروژه‌ها محدود نیست، بلکه تلاش داریم با ایجاد ارتباط مؤثر میان سرمایه‌گذاران و مدیریت شهری، مسیر بررسی و اجرای پروژه‌های مشارکتی را تسهیل کنیم.

وی خاطرنشان کرد: «خیابان صنعت و سرمایه‌گذاری» می‌تواند به یکی از بخش‌های مهم و اثرگذار جشنواره تبدیل شود و فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی ارومیه به فعالان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باشد.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری ارومیه در پایان گفت: امیدواریم با حضور پررنگ سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در این جشنواره، شاهد شکل‌گیری تعاملات جدید، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و آغاز همکاری‌های مؤثر برای اجرای پروژه‌های شهری و توسعه اقتصادی ارومیه باشیم.

برچسب ها: جشنواره انگور ، شهرداری ارومیه
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