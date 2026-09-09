باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر حسن فاضلی‌نشلی سرپرست کاوش‌های تپه زاغه گفت: فصل جدید کاوش‌های آموزشی تپه زاغه همزمان با هفته دولت از پنجم شهریورماه و با همکاری دانشگاه تهران آغاز شده و به مدت ۴۵ روز ادامه خواهد داشت.

فاضلی نشلی افزود: یکی از اهداف اصلی این فصل، جنبه آموزشی کاوش‌ها و فراهم کردن فرصت یادگیری و کسب تجربه عملی برای دانشجویان مقطع کارشناسی رشته باستان‌شناسی است تا دانشجویان با روش‌ها و فرآیند‌های علمی کاوش در یک محوطه باستانی آشنا شوند.

سرپرست کاوش‌های تپه زاغه ادامه داد: در کنار اهداف آموزشی، این فصل از کاوش‌ها با رویکرد علمی و پژوهشی انجام می‌شود و تلاش داریم به برخی از کلیدی‌ترین پرسش‌های حوزه زمین‌باستان‌شناختی و همچنین تغییرات اقلیمی در گذشته پاسخ دهیم.

فاضلی‌نشلی اضافه کرد: مجموعه مطالعات و داده‌های به‌دست‌آمده از این کاوش‌ها می‌تواند در آینده و زمانی که شرایط برای انجام کاوش‌های گسترده‌تر در تپه زاغه فراهم شود، نقش مهمی داشته باشد.

او افزود: هدف نهایی این است که با انجام مطالعات علمی و میان‌رشته‌ای بتوانیم تصویری دقیق‌تر از گذشته باشکوه دشت قزوین در هزاره‌های پیش از تاریخ بازسازی کنیم و در مسیر تبدیل تپه زاغه به یک سایت‌موزه، از پشتوانه‌ای علمی و پژوهشی برخوردار باشیم.

سرپرست کاوش این محوطه باستانی با اشاره به جایگاه ویژه تپه زاغه در تاریخ باستان‌شناسی ایران گفت: باستان‌شناسی ایران مدیون تپه زاغه است؛ چراکه بسیاری از باستان‌شناسانی که طی پنج دهه اخیر در استان‌های مختلف کشور به کاوش پرداخته‌اند، فعالیت خود را از تپه زاغه آغاز کرده و روش‌های کاوش و مطالعات میدانی را در این محوطه فراگرفته‌اند.

فاضلی نشلی با بیان اینکه این محوطه از جایگاه و امتیاز ویژه‌ای در جامعه باستان‌شناسی برخوردار است، بیان کرد: تپه زاغه همواره مورد توجه جامعه باستان‌شناسی قرار داشته است و این جایگاه نشان می‌دهد که بخشی از تحولات مهم در بخشی از مقاطع تاریخی در این محوطه رقم خورده است.

وی عنوان کرد: تداوم مطالعات و کاوش‌های علمی در تپه زاغه می‌تواند به شناخت دقیق‌تر روند شکل‌گیری و تحول جوامع پیش از تاریخ در دشت قزوین کمک کند و زمینه را برای معرفی شایسته‌تر این محوطه ارزشمند به جامعه علمی و عموم مردم فراهم سازد.

یکی از قدیمی‌ترین سکونت‌گاه‌های باستانی ایران تپه زاغه قزوین است که در شهر سگزآباد قرار داشته و متعلق به هزاره ششم و هفتم پیش از میلاد است.

تپه زاغه قزوین به‌عنوان یکی از نخستین سکونت‌گاه‌های بشر در ایران از شهرت بالایی به‌ویژه در بین باستان‌شناسان برخوردار است. این تپه باستانی شاخص‌ترین سکونت‌گاه دوره نوسنگی که تاکنون در آن ۲۱ خانه سفالی در ۲۱ لایه تاریخی کشف شده است.

منبع: برنا قزوین