شیوه نامه اجرایی آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ (زنگ مهر) با عنوان درمیدان حاضر و با هدف بزرگداشت امام شهید قدس الله نفسه الزکیه، شهدای میناب ابلاغ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شیوه نامه اجرایی آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ (زنگ مهر) با عنوان درمیدان حاضر و با هدف بزرگداشت امام شهید قدس الله نفسه الزکیه، شهدای میناب و سایر شهدا جنگ‌های تحمیلی، روایت پیروزی‌های ایران در جنگ رمضان، گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس و روز ملی پرچم به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ شد.

در بخشی از این شیوه نامه آمده است:

برای بعثت مدرسه در امتداد بعثت و حماسه مردمی و ایجاد معنویت، شادابی و نشاط در دهه اول مهر ماه به ویژه در طول نخستین روز‌های بازگشایی مدرسه، برنامه‌های متنوع و خلاقانه قرآنی، فرهنگی، هنری، ورزشی، اجتماعی و سرگرمی‌های مفید و هدفمند گروهی و فردی؛ براساس مفاد شیوه نامه مزبور در مدارس برنامه ریزی و اجرا شود.

منبع: آموزش و پرورش 

برچسب ها: سال تحصیلی جدید ، آموزش و پرورش
خبرهای مرتبط
افزایش فضا‌های آموزشی با اجرای نهضت مدرسه‌سازی + فیلم
آمادگی کامل مدارس آبادان برای آغاز سال تحصیلی
از حذف مدارس هیئت‌امنایی تا تعیین تکلیف رشته تجربی؛ مدیرکل آموزش و پرورش لرستان پاسخگوی مطالبات خانواده‌ها شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۸ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
ما بچه هامون رو مدرسه نمیفرستیم با این اوضاع کشور وجنگ ..مسئولین هم با جان بچه ها مردم بازی نکنن .حضوری شدن مدارس ریسک خیلی بزرگ وخطرناکی هست
۱۰
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
زهره شفق
۱۶:۳۶ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
بله دقیقا . وقتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضوری رفتند سر کار ما هم بچه هامونو حضوری میفرستیم بروند مدرسه
آخرین اخبار
OpenAI راه حل یک معمای ریاضی ۲۰۰ ساله را کشف کرد
تبدیل زمین به یک «اسفنج گرمای غول‌پیکر» در ماه آگوست ۲۰۲۶
خطرات احتمالی مصرف طولانی مدت آسپرین
رونمایی آئودی از کارآمدترین خودروی برقی خود
دهانشویه؛ عادتی رایج با فواید محدود و نگرانی‌های بهداشتی
کشف یک سیارک جدید در مدار مریخ
اطلاعاتی فاش شده از طراحی جالب گوشی جدید اپل و قیمتی بالاتر از حد انتظار
دانشمندان: سیاه‌چاله‌های «انگلی» می‌توانند درون ستاره‌ها تشکیل شوند و آنها را از درون ببلعند
بهترین رژیم غذایی برای سلامت کبد و کنترل قند خون
زمان برگزاری آزمون عملی رشته علوم ورزشی کنکور ۱۴۰۵ اعلام شد
درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال ادامه دارد
«زنگ ایثار و شهادت» در همه مدارس کشور نواخته می‌شود
علت تب‌های دوره‌ای کودکان چیست؟ +فیلم
ماده واحده سهمیه بومی رشته‌های وزارت بهداشت ابلاغ شد
راهکار‌های نوآورنه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برای نظام پیشنهادات
شیوه‌نامه اجرایی آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ ابلاغ شد
مدال‌آوران المپیاد هوش مصنوعی از کنکور معاف شدند