باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مجید صرفی در همایش برترین تعاونی‌های عمرانی کشور، با تشریح برنامه‌های تحولی معاونت تعاون، از تغییر رویکرد هفته تعاون به برگزاری همایش‌های استانی بر اساس رسته‌های تخصصی خبر داد و گفت: حل ریشه‌ای مسائل، در گرو تقویت گفتمان میان تعاونی‌ها و بهره‌گیری از تجربیات ارزشمند این حوزه است.

وی اظهار کرد: امسال برخلاف سال‌های گذشته، هفته تعاون با هدف ترویج فرهنگ تعاون و تقویت گفتمان بین‌تعاونی به صورت استانی برگزار شد و در هر استان، از برترین تعاونی‌های همان رسته تقدیر به عمل آمد که امروز استان قم میزبان برترین‌های رسته عمران است.

صرفی ادامه داد: به همین مناسبت امسال شعار هفتۀ تعاون «تعاونی ها، یاریگران همدیگر» انتخاب شده است.

وی با بیان این که بیش از یک قرن از قدمت قانون‌گذاری در کشور می‌گذرد و امسال وارد سده دوم قانون‌گذاری شده‌ایم، تصریح کرد: رشد و توسعه بخش تعاون طی این ۱۰۰ سال نشان‌دهنده تکامل ساختاری این بخش است.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در سطح جهانی نیز علاوه بر مقررات اتحادیه بین‌المللی تعاون، اصول مشخصی برای شناخت و پایش مستمر تعاونی‌ها تدوین شده تا ماهیت آنها حفظ شود.

صرفی با اشاره به انتخاب شعار «تعاونی‌ها، یاری‌گر امنیت» به عنوان اصل ششم تعاون، تأکید کرد: این عنوان صرفاً یک شعار نبوده، بلکه در عمل محقق شده است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر از مجموع ۶۵۰۰ شرکت منحله، تنها ۵۹ شرکت تسویه شده‌اند (کمتر از ۱ درصد) که تعیین تکلیف این حوزه تأثیر بسزایی در نظام‌بخشی به شرکت‌های موجود خواهد داشت.

تأمین مالی غیرنقدی و حمایت از کسب‌وکار‌های خرد

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدبیر این وزارتخانه برای «تامین غیرنقدی» به منظور تداوم فعالیت‌های اقتصادی خبر داد.

صرفی ادامه داد: برگزاری جلسات هم‌اندیشی با استان‌ها برای یاری‌رسانی به شرکت‌ها، حمایت از کسب‌وکار‌های خرد، تدوین سند هوشمند تعاون و انعقاد توافق‌نامه‌های فناورانه با استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی در فعالیت‌های دیجیتال از دیگر اقدامات مهم است.

وی ادامه داد: همچنین امسال در راستای تفویض اختیار، فرآیند شناسایی پروژه‌ها و ثبت شرکت‌ها به استان‌ها واگذار شده است.

وی در پایان ضمن تقدیر از تلاش تمامی تعاونگران، ابراز امیدواری کرد که خروجی این همایش به پیگیری‌های مؤثر و اصلاح اساسنامه‌ها بیانجامد تا نتایج آن در سال آینده به بهره‌برداری رسیده و اعلام شود.