مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین از تهیه نوشت‌افزار برای ۹ هزار دانش آموز نیازمند استان با مشارکت خیران و دستگاه‌های اجرایی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  ناصر ظاهری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین گفت: ۱۲ هزار و ۵۰۰ دانش آموز نیازمند در استان شناسایی شدند که از این تعداد، ۹ هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دارند.

وی با اشاره به مشارکت گسترده مردم و نهاد‌های خیریه در این طرح افزود: از محل کمک‌های مردمی و منابع اهدایی، نوشت‌افزار برای ۵ هزار و ۶۰۰ دانش آموز تأمین شد و ۳ هزار و ۴۰۰ بسته نیز با همکاری مراکز نیکوکاری، حامیان، مؤسسات خیریه، بنیاد علوی، سپاه پاسداران و بسیج سازندگی تهیه و توزیع شد.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین همچنین از ابتکار شرکت مهر گلرنگ در تکمیل مسکن‌های نیمه کاره خبر داد و گفت: با همکاری این شرکت، مسکن نیمه کاره خانواده‌های تحت پوشش تکمیل می‌شود تا دانش‌آموزان این خانواده‌ها با آرامش خاطر تحصیل کنند.

منبع: کمیته امداد قزوین

برچسب ها: دانش آموز نیازمند ، کمیته امداد
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