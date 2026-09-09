باشگاه خبرنگاران جوان - ناصر ظاهری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین گفت: ۱۲ هزار و ۵۰۰ دانش آموز نیازمند در استان شناسایی شدند که از این تعداد، ۹ هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دارند.

وی با اشاره به مشارکت گسترده مردم و نهاد‌های خیریه در این طرح افزود: از محل کمک‌های مردمی و منابع اهدایی، نوشت‌افزار برای ۵ هزار و ۶۰۰ دانش آموز تأمین شد و ۳ هزار و ۴۰۰ بسته نیز با همکاری مراکز نیکوکاری، حامیان، مؤسسات خیریه، بنیاد علوی، سپاه پاسداران و بسیج سازندگی تهیه و توزیع شد.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین همچنین از ابتکار شرکت مهر گلرنگ در تکمیل مسکن‌های نیمه کاره خبر داد و گفت: با همکاری این شرکت، مسکن نیمه کاره خانواده‌های تحت پوشش تکمیل می‌شود تا دانش‌آموزان این خانواده‌ها با آرامش خاطر تحصیل کنند.

منبع: کمیته امداد قزوین