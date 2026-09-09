اعضای شورای اسلامی شهر اراک با هشت رای موافق شهردار این شهر را برکنار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه علنی شورای شهر اراک با موضوع سوال از شهردار روز چهارشنبه برگزار شد و بعد از ایکه اعضا از پاسخ‌های شهردار قانع نشدند، رای گیری برای استیضاح برگزار شد و هشت نفر به برکناری شهردار رای مثبت دادند و برای شهرداری نیز سرپرست جدید معرفی شد.

در این جلسه ابوالفضل فرجی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اراک به عنوان سرپرست شهرداری اراک معرفی و انتخاب شد.

دلایل استیضاح شهردار اراک شامل موارد متعددی از جمله عدم رعایت اخطارهای دریافتی در خصوص پروژه‌های شهری، ایرادات و نواقص در پروژه‌ها، اضافه شدن موضوعات جدید مانند طرح تله‌کابین و پارک آبی، و ورود خسارات مالی و معنوی به شهر و شهرداری بود.

پروژه گردشگری گردو نورالشهدا، عدم رعایت اخطارهای دریافتی، استمرار موارد سوال‌برانگیز و ایرادات در پروژه، اضافه شدن طرح‌های جدید و خسارات سنگین مالی و معنوی به شهرتخریب پمپ بنزین خیابان مصدق، عدم جمع‌آوری ادوات و تخریب پمپ بنزین بدون مجوز شورا، نقض مصوبات شورا در تملک جایگاه سوخت امام علی (ع) و تصرف آن بدون مجوز، که منجر به محکومیت قضایی و خسارت چند صد میلیاردی به شهرداری و تضییع حقوق عمومی شد از مهم‌ترین دلایل استیضاح شهردار بود.

ترافیک هسته مرکزی شهر، عدم رعایت اخطار در خصوص ترافیک هسته مرکزی شهر با اجرای طرح پیاده‌روسازی، افزایش تأخیر در شبکه معابر، اجرای نادرست پیاده‌راه، مغایرت اساسی طرح با اسناد بالادستی که منجر به بی‌نظمی، اختلال در تردد و حمل و نقل و نارضایتی عمومی شد نیز از دیگر دلایل استیضاح شهردار اراک بود.

طبق اعلام شورای شهر اراک، علی چگینی (رئیس شورا)، محمد عسگری (رئیس کمیسیون فنی، عمران، ترافیک، معماری و شهرسازی)، رضا قریشی (عضو شورای عالی استان‌ها)، علی جعفر محصولی (نایب رئیس شورا) و حسن قربانی (رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری) از امضاکنندگان طرح سوال از شهردار بودند.

منبع ایرنا