سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور از قلع وقمع ۳ هزار مترمربع ساخت و ساز غیرمجاز در بخش بلده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - غفاری سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور گفت: در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، یگان حفاظت از اراضی کشاورزی با همکاری دستگاه‌های قضایی و انتظامی، نسبت به اجرای احکام صادره برای شش فقره پرونده تخلف ساخت وساز غیرمجاز در روستای دونای علیای بخش بلده اقدام کرد.

او افزود: در این مرحله، پنج واحد مسکونی و سه مورد دیوارکشی غیرمجاز در مجموع به وسعت سه هزار مترمربع، با حضور نیرو‌های اجرایی قلع وقمع شد.

غفاری در پایان از شهروندان خواست هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز را سریعاً به سامانه ۱۳۱ گزارش دهند تا از هدررفت سرمایه‌های ملی جلوگیری شود.

برچسب ها: قلع و قمع ، ساخت و ساز غیرمجاز
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