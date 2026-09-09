باشگاه خبرنگاران جوان - اپیزود «جان‌فدا» از مجموعه «سرو، سپید، سرخ» به کارگردانی علی طاهرفر، پنجشنبه ۱۹ شهریور روی آنتن می‌رود؛ اپیزودی ترکی‌زبان که با روایت داستان یک جوان در جریان جنگ رمضان، پرونده فصل دوم این مجموعه را می‌بندد.

اپیزود «جان‌فدا» از مجموعه سرو سپید سرخ به کارگردانی علی طاهرفر و تهیه‌کنندگی آرش زینال خیری، داستان جوانی را روایت می‌کند که در جریان جنگ رمضان، به قهرمان خطه آذربایجان تبدیل می‌شود. این اپیزود که تمام دیالوگ‌ها و روایت آن به زبان ترکی است، با پرداختن به رشادت و جان‌فشانی مردم آذربایجان، روایتی از ایستادگی را پیش روی مخاطبان قرار می‌دهد.

دانیال نوروش، رحمان باقریان، عبدالرضا نصاری و نسرین مرادی از بازیگران اپیزود «جان‌فدا» هستند.

«جان‌فدا» پنجشنبه ۱۹ شهریور پخش می‌شود و با پخش این اپیزود، فصل دوم مجموعه «سرو، سپید، سرخ» به پایان می‌رسد.