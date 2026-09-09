باشگاه خبرنگاران جوان - هادی سلیمی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان گفت: در پی بارندگی خیلی شدید اخیر و طغیان رودخانه سموش در شهرستان رودسر و سرریز شدن آب آن در مسیر دسترسی، ۷۰ نفر از گردشگران اهل عسلویه در این منطقه گرفتار شدند.

او افزود: عملیات انتقال گردشگران گرفتار با حضور عوامل امدادی جمعیت هلال احمر و با همکاری شهرداری و پیمانکار سد پلرود انجام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان تصریح کرد: در این عملیات، با استفاده از یک دستگاه بیل مکانیکی، افراد گرفتار از عرض رودخانه عبور داده شده و به نقطه امن منتقل شدند.

به گفته سلیمی، این عملیات بدون گزارش مصدومیت و با موفقیت به پایان رسید.

منبع: روابط عمومی جمعیت هلال احمر گیلان