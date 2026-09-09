مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گیلان از امدادرسانی و انتقال ۷۰ گردشگر اهل عسلویه گرفتار در پی طغیان رودخانه سموش رودسر به نقطه امن خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی سلیمی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان گفت: در پی بارندگی خیلی شدید اخیر و طغیان رودخانه سموش در شهرستان رودسر و سرریز شدن آب آن در مسیر دسترسی، ۷۰ نفر از گردشگران اهل عسلویه در این منطقه گرفتار شدند.

 او افزود: عملیات انتقال گردشگران گرفتار با حضور عوامل امدادی جمعیت هلال احمر و با همکاری شهرداری و پیمانکار سد پلرود انجام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان تصریح کرد: در این عملیات، با استفاده از یک دستگاه بیل مکانیکی، افراد گرفتار از عرض رودخانه عبور داده شده و به نقطه امن منتقل شدند.

 به گفته سلیمی، این عملیات بدون گزارش مصدومیت و با موفقیت به پایان رسید.

نجات گردشگران اهل عسلویه در پی طغیان رودخانه در رودسر

منبع: روابط عمومی جمعیت هلال احمر گیلان

برچسب ها: طغیان رودخانه ، جمعیت هلال احمر گیلان
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