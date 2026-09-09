رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی از دستگیری فردی خبر داد که با فروش منازل مسکونی به چند نفر در پنج فقره کلاهبرداری ۷۰۰ میلیارد ریالی در تبریز مرتکب شده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمدتقی سلطانی اظهار کرد:در پی وصول چند فقره پرونده کلاهبرداری، موضوع بلافاصله در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان آذربایجان شرقی قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد متهم با استفاده از شگرد فروش مال غیر، اقدام به فروش منازل مسکونی به چند نفر کرده و از این طریق مبالغ قابل توجهی از مالباختگان دریافت کرده است.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی ادامه داد: کارآگاهان با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی، هویت متهم را شناسایی کردند.

سلطانی گفت: ماموران پس از هماهنگی با مراجع قضایی، در عملیاتی غافلگیرانه و منسجم متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

وی خاطرنشان کرد:متهم در جریان تحقیقات و بازجویی‌های انجام‌شده به پنج فقره کلاهبرداری به ارزش ۷۰۰ میلیارد ریال با شگرد فروش مال غیر اعتراف کرد.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

برچسب ها: پلیس آگاهی ، دستگیری کلاهبرداری
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