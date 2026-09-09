باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا بخارایی سرپرست دبیر کلی فدراسیون، به تشریح برنامه‌های اجرا شده و پیش‌روی این فدراسیون پرداخت و اظهار داشت که فصل جدید، فصل پُرشور و فشرده‌ای برای اسکیت کشور خواهد بود.

وی اظهار کرد: «ما طبق برنامه‌ریزی دقیق، اردو‌ها و مسابقات متعددی را برگزار کرده‌ایم. تاکنون اردوی تیم ملی اسکیت سرعت و اسکیت اینلاین فری استایل، مسابقات انتخابی این دو رشته و همچنین مسابقات دستجات آزاد کشوری اینلاین هاکی پسران و سرعت را در رده‌های سنی خردسالان، نونهالان و نوجوانان برگزار کرده‌ایم که با استقبال خوبی از سراسر کشور روبه‌رو شد.»

سرپرست دبیرکلی فدراسیون در ادامه با تأکید بر فشردگی تقویم پیش‌رو، افزود: «برنامه‌های آینده‌ی ما نیز بسیار فشرده است. مسابقات اسکیت کراس به میزبانی استان اصفهان، رقابت‌های اینلاین هاکی دختران در رده‌های سنی نونهالان و نوجوانان، اردوی تیم ملی اسکیت سرعت و همچنین انتخابی تیم ملی رولبال در دو بخش زیر ۱۷ سال و بالای ۱۷ سال برای دختران و پسران را در دستور کار داریم. علاوه بر این، مسابقات اینلاین اسلالوم (آلپاین) را در مازندران خواهیم داشت که همگی نشان از تقویم پُرمسابقه و پویای فدراسیون دارد.»

بخارایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به رویداد‌های بین‌المللی اشاره کرد و گفت: «در بازی‌های آسیایی ناگویا و بازی‌های جهانی پاراگوئه حضور خواهیم داشت که فرصت‌های ارزشمندی برای حضور مؤثر اسکیت ایران در عرصه‌های بین‌المللی است. همچنین به زودی شاهد افتتاح کمپ تیم‌های ملی اسکیت خواهیم بود که گامی بزرگ و اساسی در جهت توسعه‌ی زیرساخت‌های این رشته محسوب می‌شود.»

وی در پایان با ابراز امیدواری از حمایت‌های صورت‌گرفته، تصریح کرد: با وجود تمام فشردگی‌ها، ما فصل اردو‌ها و مسابقات را با قدرت پیگیری می‌کنیم و تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا اسکیت کشور به جایگاه واقعی خود در سطح آسیا و جهان برسد.