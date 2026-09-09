فرمانده مرزبانی فراجا از توقیف ۱۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق و کشف ۱۲۰۰ قبضه سلاح جنگی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان-سردار علی‌اکبر جاویدان فرمانده مرزبانی انامی با اشاره به عملکرد موفق مرزبانان در تأمین امنیت مرز‌های کشور اتظظهار داشت: اولویت مأموریتی مرزبانی، حراست و پاسداری از کیان ایران اسلامی بوده و امنیت مرز‌ها و امنیت کشور برای ما به منزله دفاع از ناموس، شرف و عزت ایران اسلامی است.

️وی در ادامه با اشاره به مأموریت‌های مهم مرزبانی در تأمین امنیت مرزها، افزود: اولین مأموریت مهم مرزبانی نظامی است که وظیفه حراست و پاسداری از مرز‌ها بوده، دومین مأموریت؛ وظیفه دیپلماسی و ارتباط با کشور‌های همسایه در راستای تأمین امنیت مرز‌ها و تسهیل در تبادلات و ترددات تجاری و اقتصادی است و سومین آن مبارزه با جرائم مرزی است.

️فرمانده مرزبانی فراجا بر توفیقات مرزبانان در جلوگیری از سرمایه ملی از کشور طی ۶ ماهه گذشته تأکید داشت و اظهار کرد: با تلاش بی وقفه مرزبانان، در این راستا از خروج ۱۵ میلیون لیتر فرآورد‌های نفتی قاچاق ممانعت شده است.

️سردار جاویدان در خاتمه، گفت: همچنین طی این مدت ۶ ماهه، ۱۲۰۰ قبضه انواع سلاح جنگی توسط مرزبانان با کمک مردم و مرزنشینان در مرز‌ها کشف شده است.

برچسب ها: سوخت قاچاق ، سلاح جنگی
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