مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران بر ضرورت استمرار فعالیت نانوایی‌ها و خدمات‌رسانی مناسب به مردم تأکید کرد و خواستار برخورد قانونی با نانوایی‌هایی شد که به‌صورت خودسرانه اقدام به تعطیلی می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - سید محمد جعفری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران به همراه جمعی از مدیران ستادی اداره کل و مسئول نمایندگی غله شهرستان جویبار، از تعدادی از واحد‌های خبازی این شهرستان بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند فعالیت این واحد‌ها قرار گرفت.

او در این بازدید بر ضرورت تداوم خدمات‌رسانی مطلوب به مردم و استمرار فعالیت نانوایی‌ها تأکید کرد.

جعفری همچنین در این بازدید ضمن گفت‌و‌گو با عبدالله پور، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان جویبار، بر بررسی وضعیت نانوایی‌هایی که به‌صورت خودسرانه اقدام به تعطیلی کرده‌اند تأکید کرد و خواستار پیگیری موضوع و برخورد با موارد تخلف برابر قوانین و مقررات شد تا از ایجاد وقفه در ارائه خدمات نان به مردم جلوگیری شود.

برچسب ها: نانوایی های مازندران ، غله مازندران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۹ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
میخوان آردشونو آزاد بفروشن
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