باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سید محمد جعفری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران به همراه جمعی از مدیران ستادی اداره کل و مسئول نمایندگی غله شهرستان جویبار، از تعدادی از واحدهای خبازی این شهرستان بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند فعالیت این واحدها قرار گرفت.
او در این بازدید بر ضرورت تداوم خدماترسانی مطلوب به مردم و استمرار فعالیت نانواییها تأکید کرد.
جعفری همچنین در این بازدید ضمن گفتوگو با عبدالله پور، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان جویبار، بر بررسی وضعیت نانواییهایی که بهصورت خودسرانه اقدام به تعطیلی کردهاند تأکید کرد و خواستار پیگیری موضوع و برخورد با موارد تخلف برابر قوانین و مقررات شد تا از ایجاد وقفه در ارائه خدمات نان به مردم جلوگیری شود.