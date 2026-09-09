مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان‌غربی بنیاد مسکن استان بر ضرورت تسریع در روند اجرای طرح‌ها و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت ماشین‌آلات تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - علیرضا مقدم با اشاره به آخرین وضعیت پروژه‌های در دست اجرا اظهار کرد: آماده‌سازی اراضی نهضت ملی مسکن در پروژه‌های اجرایی ماشین آلات دارای پیشرفت فیزیکی حدود ۷۰ درصد، با جدیت در حال پیگیری است و باید روند اجرای این پروژه‌ها تا رسیدن به مرحله نهایی با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی افزود: پروژه‌های آماده‌سازی و اجرای عواید زمین در قالب ماده ۳۰ نیز حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و برنامه‌ریزی برای ادامه عملیات اجرایی این طرح‌ها در دستور کار قرار دارد.

مقدم همچنین از پیشرفت پروژه‌های اجرای آسفالت‌ریزی روستایی در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: استفاده مناسب از ماشین‌آلات و مدیریت دقیق منابع، نقش مهمی در تکمیل به‌موقع ۳۰ پروژه‌ تعریفی به ماشین آلات دارد.

برچسب ها: نهضت ملی مسکن ، آماده سازی اراضی
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