باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - علیرضا مقدم با اشاره به آخرین وضعیت پروژههای در دست اجرا اظهار کرد: آمادهسازی اراضی نهضت ملی مسکن در پروژههای اجرایی ماشین آلات دارای پیشرفت فیزیکی حدود ۷۰ درصد، با جدیت در حال پیگیری است و باید روند اجرای این پروژهها تا رسیدن به مرحله نهایی با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی افزود: پروژههای آمادهسازی و اجرای عواید زمین در قالب ماده ۳۰ نیز حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و برنامهریزی برای ادامه عملیات اجرایی این طرحها در دستور کار قرار دارد.
مقدم همچنین از پیشرفت پروژههای اجرای آسفالتریزی روستایی در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: استفاده مناسب از ماشینآلات و مدیریت دقیق منابع، نقش مهمی در تکمیل بهموقع ۳۰ پروژه تعریفی به ماشین آلات دارد.