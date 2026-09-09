باشگاه خبرنگاران جوان - اوایل شهریور امسال زنی با حضور در پلیس آگاهی تهران شکایت کرد که شوهرش فوت کرده و بابت مرگش از مردی به اتهام قتل عمد شکایت کرد.

او گفت: شوهرم صاحب نمایشگاه خودرو بود. مدتی قبل مردی یک خودروی کوئیک به او فروخت، اما شوهرم نمی‌دانست خودرو متعلق به فرد دیگری است. بعد از چند ماه مردی سراغ شوهرم آمد و مدعی شد خودرو متعلق به اوست و فروشنده (فرشید) آن را از او امانت گرفته و حق فروشش را نداشته است. ظاهرا همین مسأله باعث درگیری آنها می‌شود. روز حادثه شوهرم در نمایشگاه بود و فرشید که مدعی مالکیت خودرو بود همراه مرد دیگری به آنجا می‌روند تا آن را تحویل بگیرند، اما شوهرم هر چه می‌گوید خودرو را معامله کرده و نمی‌تواند آن را پس بدهد بی‌فایده بود. مرد جوان و همراهش با شوهرم درگیر شده و به‌زور سوار خودرو می‌شوند. شوهرم برای ممانعت از فرار آن‌ها از کاپوت خودرو آویزان می‌شود و راننده او را با همان حال با خودش می‌برد. شوهرم بعد از طی مسافتی خودرو را رها می‌کند و به‌شدت مصدوم می‌شود و بعد از یک شبانه‌روز در بیمارستان فوت می‌کند. بابت مرگ شوهرم از متهم فراری شکایت دارم.

ماموران برای دستگیری متهم به خانه‌اش می‌روند، اما از آنجا که او به مکان نامعلومی گریخته بود و خانواده‌اش از او خبر نداشتند بنابراین با هماهنگی قضایی همسرش بازداشت و برای ادامه تحقیقات به اداره دهم پلیس آگاهی تهران منتقل می‌شود.

او در تشریح ماجرا می‌گوید: خودروی کوئیک متعلق به من بود. سه ماهی می‌شد آن را خریده بودم، اما خودرو در اختیار شوهرم بود. مردی که با همسرم مراوده مالی داشت او را فریب داده و خودرو را از او می‌گیرد و با سندسازی به مقتول می‌فروشد. روز حادثه شوهرم و برادرم برای پس گرفتن خودرو نزد مرد نمایشگاه‌دار می‌روند. حتی به پلیس هم زنگ می‌زنند که بیاید. شوهرم سوار خودرو می‌شود و مقتول برای این‌که مانع فرار او شود به کاپوت خودرو آویزان می‌شود. شوهرم بعد از آن ماجرا اینها را تلفنی برایم تعریف کرد.

با دستور بازپرس شعبه چهارم دادسرای جنایی تهران، این زن در بازداشت به سر می‌برد و تحقیقات برای دستگیری شوهرش در حال انجام است.