باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ایال هرئل، فرمانده نیروی دریایی رژیم تروریستی اسرائیل در مراسم فارغ‌التحصیلی دوره افسران نیروی دریایی این رژیم تروریستی هشدار داده و ادعا کرد که فاصله جغرافیایی مانع رسیدن نیروهای اسرائیلی به کسانی که از نظر این رژیم تهدیدی برای منافعش محسوب می‌شوند، نخواهد شد. این اظهارات را شبکه ۱۲ رژیم تروریستی اسرائیل گزارش داده است.

هرئل گفت: «در عرصه جدید دریایی، دیگر جبهه‌ای دور وجود ندارد.» او مدعی شد: «فاصله به کسانی که قصد آسیب رساندن به ما را دارند مصونیت نخواهد داد» و ادعا کرد نیروی دریایی «برای رساندن قدرت اسرائیل و ارتش اسرائیل به هزاران مایل دورتر آماده شده است.»

او با اشاره به تحولات منطقه‌ای گفت نیروی دریایی رژیم تروریستی اسرائیل «تحرکات را می‌بیند، آنها را دنبال می‌کند و برایشان آماده می‌شود».

هرئل ادامه داد: «ما آنجا خواهیم بود و در هر جای دیگری نیز، آشکار و پنهان، تا مسئولیت خود را بر عهده بگیریم و ماموریتمان را با هر وسیله‌ای اجرا کنیم.»

آیا این اشاره متوجه اردوغان است؟

هرچند هرئل مستقیما نام هیچ کشور یا طرفی را بر زبان نیاورد، اما نهادهای امنیتی و نظامی رژیم تروریستی اسرائیل با توجه به افزایش تنش‌ها در حوزه مدیترانه و جاه‌طلبی‌های ترکیه، این اظهارات را «پیامی روشن برای بازدارندگی رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان» دانستند.

اظهارات هرئل در شرایطی مطرح شده که به گفته نیر دِووری، تحلیلگر امور نظامی شبکه ۱۲، «تنش میان اسرائیل و ترکیه در شرق مدیترانه افزایش یافته و مجموعه‌ای از حوادث نگران‌کننده دریایی میان دو طرف رخ داده است.»

بر اساس این گزارش، «اخیرا یک رویارویی دریایی میان دو طرف رخ داد؛ زمانی که یک ناو موشک‌انداز اسرائیلی که در چارچوب همکاری با یونان و قبرس در نزدیکی قبرس در حال تردد بود، نزدیک بود وارد رویارویی دریایی با چهار ناوشکن ترکیه‌ای شود.»

طبق این گزارش، «کشتی‌های ترکیه در کانال قبرس تا فاصله چندصد متری کشتی اسرائیلی نزدیک شدند» و این حادثه در نهایت با عقب‌نشینی کشتی‌های ترکیه و قطع ارتباط پایان یافت.

این گزارش می‌افزاید که این تحولات باعث شده نهادهای امنیتی و نظامی رژیم تروریستی اسرائیل نگاه خود به ترکیه را به‌طور اساسی تغییر دهند و این کشور را به‌عنوان یک کشور متخاصم طبقه‌بندی کنند که ممکن است به دشمنی بالفعل تبدیل شود.

شبکه ۱۲ به نقل از هرئل گزارش داد که او در نشست‌های داخلی گفته است: «اسرائیل ممکن است در سال‌های آینده نه فقط در سوریه، بلکه با ترکیه نیز با رویارویی مواجه شود.»

منبع: المیادین