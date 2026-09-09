شهرستان مرند با تامین ۱۸ درصد از تخم مرغ آذربایجان شرقی رتبه نخست استان را در اختیار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر- شهرستان مرند با تامین ۱۸ درصد از تخم مرغ آذربایجان شرقی رتبه نخست استان را در اختیار دارد؛ اما استمرار این پیشتازی در بازار تولید محصولات پروتئینی نیازمند رفع چالش‌هایی مانند تامین سرمایه در گردش و نهاده‌های دامی است.

اسماعیل اللهیاری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرند گفت: ۳۸ واحد مرغداری تخمگذار با ظرفیت ۳ میلیون و ۱۵۰ قطعه مرغ و تولید سالانه بیش از ۲۱ هزار تن تخم مرغ در شهرستان مرند فعالیت می‌کند.

وی با اشاره به تکمیل زنجیره تولید مرغ و تخم مرغ در شهرستان مرند افزود: در شهرستان مرند دو واحد مرغ مادر تخمگذار وجود دارد که سالانه ۳۵ میلیون عدد تخم مرغ نطفه دار تولید می‌کنند.

برچسب ها: تولید تخم مرغ ، جهادکشاورزی
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