باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - اسفندیار عبدالهی در همایش ملی تعاونیهای کشاورزی در شیراز با اشاره به ارتباط مستقیم فعالیت تعاونیهای کشاورزی با امنیت غذایی کشور اظهار کرد: برگزاری همایشها و نشستها زمانی ارزشمند است که نتیجه و خروجی آنها در زندگی مردم و سفره خانوارها اثرگذار باشد.
او افزود: امروز وقتی درباره تعاونیهای کشاورزی صحبت میکنیم، در واقع درباره یکی از حلقههای مهم زنجیره امنیت غذایی کشور سخن میگوییم و برای ایفای این نقش باید پایه و اساس تعاونیها را تقویت کنیم.
کاهش انگیزه کشاورزان نگرانکننده است
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با اشاره به مشکلات اقتصادی کشاورزان گفت: متأسفانه انگیزه را از کشاورز گرفتهایم؛ کشاورز امروز در مراحل کاشت، داشت و برداشت محصول خود با مشکلات و زیانهای مختلف مواجه است و ادامه این روند میتواند تولید را با چالش جدی مواجه کند.
عبدالهی ادامه داد: اگر به گذشته برگردیم، میبینیم کشاورز با وجود نبود بسیاری از ماشینآلات و امکانات امروز، با سختی بیشتری کار میکرد، اما احترام و انگیزه بیشتری داشت و همین انگیزه در تولید و رونق اقتصادی کشور اثرگذار بود.
او تأکید کرد: امروز باید ببینیم تعاونیها چه نقشی میتوانند در بازگرداندن این انگیزه داشته باشند و آیا مأموریت اصلی خود را بهدرستی انجام میدهند یا خیر.
تعاونیها خودشان نیازمند حمایت هستند
نماینده مردم مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد با بیان اینکه تعاونیهای کشاورزی از نظر منابع مالی با مشکلات جدی مواجهاند، گفت: تعاونیای که خودش پول و منابع کافی ندارد، چگونه میتواند خدمات مناسب به کشاورز ارائه کند؟ تعاونیها امروز خودشان نیازمند حمایت هستند و باید برای تقویت بنیه مالی آنها چارهاندیشی شود.
او با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی مرودشت افزود: مرودشت زمانی یکی از قطبهای مهم کشاورزی کشور بود و سهم قابل توجهی از تولید گندم استان فارس و کشور را تأمین میکرد، اما امروز جایگاه این شهرستان نسبت به گذشته تغییر کرده است و باید برای بازگرداندن این ظرفیت برنامهریزی جدی صورت گیرد.
ضرورت مقابله با واسطهگری در بازار محصولات کشاورزی
عبدالهی یکی از مشکلات جدی کشاورزان را حضور واسطهها و دلالان در زمان برداشت محصولات عنوان کرد و گفت: در فصل برداشت، دلالان وارد بازار میشوند، محصولات کشاورزان را با قیمت پایین خریداری میکنند و در ادامه با قیمت بالاتر به بازار عرضه یا صادر میکنند.
او افزود: باید در بازار محصولات کشاورزی رقابت ایجاد شود تا کشاورز مجبور نباشد محصول خود را با قیمت پایین به واسطهها بفروشد. تعاونیهای روستایی میتوانند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کنند، اما برای انجام این وظیفه به منابع مالی نیاز دارند.
تعاونیها باید در تأمین نهادهها نقش پررنگتری داشته باشند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به مشکلات تأمین نهادههای کشاورزی اظهار کرد: مجموعه تعاون و تعاونیهای روستایی باید بتوانند نهادههایی مانند کود و سم را بهموقع و با قیمت مناسب در اختیار کشاورزان قرار دهند و کشاورز نباید برای دریافت این نهادهها با درهای بسته و بلاتکلیفی مواجه شود.
عبدالهی گفت: اگر تعاونیها از سرمایه در گردش کافی برخوردار باشند، میتوانند در زمان برداشت محصولات نیز وارد عمل شوند و با خرید مناسب، دست دلالان را کوتاه و منافع بیشتری را نصیب تولیدکننده کنند.
برگزاری نشست مشترک تعاونیها با کمیسیون کشاورزی مجلس
او در ادامه خواستار برگزاری نشست مشترک مسئولان حوزه تعاون و کمیسیون کشاورزی مجلس شد و گفت: با وجود گذشت حدود سه سال از فعالیت مجلس، هنوز جلسهای با محوریت مشکلات تعاونیهای کشاورزی در کمیسیون کشاورزی برگزار نشده است.
عبدالهی افزود: انتظار داریم مجموعه تعاون این جلسه را با کمیسیون کشاورزی مجلس برگزار کند تا با حضور رئیس و اعضای کمیسیون، راهکارهای عملی برای رفع مشکلات تعاونیها، بهویژه در زمینه تأمین سرمایه در گردش، بررسی و در دستور کار قرار گیرد.
او تأکید کرد: تقویت تعاونیهای کشاورزی، حمایت از تولیدکننده و ایجاد سازوکار مناسب برای عرضه محصولات باید بهصورت جدی دنبال شود؛ چراکه نتیجه این اقدامات در نهایت به تقویت تولید، حفظ انگیزه کشاورزان و تأمین امنیت غذایی کشور منجر خواهد شد.