باشگاه خبرنگاران جوان - سردار نظری اظهار کرد: مرزداران گروهان مرزی حصارچه در راستای اجرای ماموریتهای کنترلی و عملیاتی، از نگهداری چند شیء تاریخی توسط یکی از مرزنشینان مطلع شدند.
وی افزود: مرزداران پس از کسب مجوزهای لازم و با رعایت موازین شرعی و قانونی از منزل فرد مورد نظر بازرسی کردند که در جریان آن چند قلم شی تاریخی از جمله کوزه و قوری کشف شد.
فرمانده مرزبانی خراسانشمالی ادامه داد: بر اساس بررسی و اعلام نظر کارشناسان ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، اشیای کشفشده مربوط به دوره ساسانیان است.
۲ نفر در ارتباط با اشیای تاریخی دستگیر شدند
سردار نظری گفت: در این عملیات ۲ نفر دستگیر شدند و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
وی افزود: اشیای تاریخی کشفشده نیز برای بررسیهای تخصصی، کارشناسی و انجام اقدامات قانونی در اختیار کارشناسان میراث فرهنگی قرار گرفت.
صیانت از میراث تاریخی در کنار حراست از مرزها
فرمانده مرزبانی خراسانشمالی با تأکید بر اهمیت حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی کشور اظهار کرد: مرزداران استان علاوه بر حراست مقتدرانه از مرزهای جمهوری اسلامی ایران، صیانت از میراث فرهنگی و سرمایههای تاریخی و هویتی کشور را نیز با جدیت دنبال میکنند.
وی خاطرنشان کرد: مرزبانان اجازه نخواهند داد سودجویان با دستاندازی به آثار ارزشمند تاریخی، سرمایههای فرهنگی و هویتی کشور را در معرض آسیب یا خروج غیرقانونی قرار دهند.