باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - تقی رضایی معاون سازمان ملی زمین و مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه‌ خبرنگاران جوان با اشاره به عملکرد این سازمان در حوزه تأمین و آماده‌سازی اراضی، گفت: از زمان ابلاغ قانون جهش تولید مسکن تاکنون حدود ۶۴ هزار هکتار زمین مستعد برای ساخت مسکن در محدوده شهرها تأمین شده که ظرفیت ساخت حدود ۲ میلیون واحد مسکونی را در خود دارد.

رضایی اظهار کرد: سازمان ملی زمین و مسکن در راستای وظیفه قانونی خود مسئولیت تأمین زمین برای اجرای طرح‌های مسکن را برعهده دارد و تاکنون حدود ۶۴ هزار هکتار زمین مستعد برای ساخت مسکن در محدوده شهرها تأمین کرده‌ایم که این اراضی ظرفیت ساخت حدود ۲ میلیون واحد مسکونی را دارند.

وی افزود: حدود ۳۵ درصد از این عملکرد مربوط به دولت چهاردهم است. البته تأمین زمین با توجه به محدودیت‌های قانونی، از جمله محدودیت‌های مربوط به اراضی کشاورزی درجه یک و دو، در استان‌ها با شرایط متفاوتی انجام می‌شود.

توافق با نیروهای مسلح برای تأمین ۱۱ هزار و ۳۰۰ هکتار زمین

معاون سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: علاوه بر اراضی تأمین‌شده، با نیروهای مسلح نیز به استناد قانون جهش تولید مسکن توافق کرده‌ایم که بر اساس آن حدود ۱۱ هزار و ۳۰۰ هکتار زمین برای اجرای طرح‌های مسکن اختصاص یابد که حدود ۴۵ درصد این توافق در دولت چهاردهم انجام شده است.

رضایی درباره تأمین مسکن برای اقشار محروم نیز گفت: تأمین مسکن محرومان از تأکیدات رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی بوده است و در همین راستا، حدود ۴۵ هزار واحد مسکونی به لحاظ ظرفیت زمین در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار داده‌ایم تا با استفاده از منابع بنیاد و سایر ظرفیت‌های موجود، برای اقشار محروم مسکن تأمین شود.

واگذاری زمین به بیش از ۱۶۸ هزار مشمول قانون جوانی جمعیت

وی همچنین با اشاره به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در مجموع و با احتساب روستاها و شهرهای جدید، برای بیش از ۱۶۸ هزار نفر از مشمولان قانون جوانی جمعیت، تأمین زمین، تخصیص و انعقاد قرارداد واگذاری انجام شده است.

معاون سازمان ملی زمین و مسکن افزود: حدود ۵۰ درصد این عملکرد نیز در دولت چهاردهم اتفاق افتاده است و سازمان ملی زمین و مسکن از این موضوع غافل نشده و آن را با جدیت دنبال کرده است.

آماده‌سازی ۴۹ هزار هکتار زمین برای ساخت ۱.۷ میلیون واحد

رضایی با اشاره به برنامه سازمان ملی زمین و مسکن برای آماده‌سازی اراضی تأمین‌شده اظهار کرد: دستور وزیر راه و شهرسازی این است که اراضی واگذارشده، آماده ساخت باشند و عملیات آماده‌سازی در آنها انجام شده باشد.

وی ادامه داد: تاکنون یک‌هزار و ۴۳۵ پروژه آماده‌سازی به مساحت بیش از ۳۵ هزار و ۶۰۰ هکتار و با ظرفیت احداث بیش از یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد مسکونی، در ۳۵ اداره کل راه و شهرسازی کشور بر روی اراضی دولتی در حال اجراست.

معاون سازمان ملی زمین و مسکن افزود: حدود ۳۷۶ پروژه نیز در مرحله طراحی قرار دارند که حدود ۱۳ هزار هکتار از اراضی را شامل می‌شود. بنابراین مجموع پروژه‌های طراحی و آماده‌سازی به یک‌هزار و ۸۱۱ پروژه با مساحت حدود ۴۹ هزار هکتار و ظرفیت بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی می‌رسد.

رضایی تأکید کرد: سازمان ملی زمین و مسکن علاوه بر تأمین زمین، موضوع آماده‌سازی را نیز که هزینه‌بر است دنبال می‌کند و از منابع خود سازمان برای ارزش‌افزایی و آماده‌سازی اراضی دولتی استفاده می‌شود و منابع حاصل نیز در راستای اجرای پروژه‌های سازمان به کار گرفته می‌شود.

تأمین همزمان خدمات روبنایی در پروژه‌های مسکن

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین خدمات روبنایی در پروژه‌های مسکن گفت: در کنار تأمین زمین و آماده‌سازی اراضی، ساخت مسجد، کلانتری و فضاهای آموزشی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

معاون سازمان ملی زمین و مسکن افزود: بر اساس تأکید رئیس‌جمهور، ۵۰ درصد از هزینه‌های ساخت برخی از این خدمات در پروژه‌های در دست اجرا تأمین می‌شود و تلاش داریم همزمان با آماده شدن واحدهای مسکونی، خدمات مورد نیاز ساکنان نیز فراهم شود.

رضایی خاطرنشان کرد: خدماتی مانند نانوایی، فضاهای تجاری و سایر خدمات مورد نیاز نیز باید متناسب با زمان سکونت مردم در این واحدها تأمین شود تا پروژه‌های مسکونی از نظر خدمات مورد نیاز ساکنان با مشکل مواجه نباشند.