سازه بتنی آبخیزداری در شهرستان هوراند با اعتبار ۳۶ میلیارد تومان در حال اجراست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر- محمد رضی الهیان، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان‌شرقی در بازدید از پروژه‌های آبخیزداری شهرستان هوراند از اجرای ۶ سازه بتنی آبخیزداری در این شهرستان با اعتباری بالغ بر ۳۶ میلیارد تومان از اعتبارات محرومیت زدایی کشور خبر داد.

وی گفت: این پروژه‌ها با مشارکت قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) و قرارگاه پیشرفت و آبادانی استان و با نظارت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان‌شرقی در حوزه آبریز گوار در حال اجراست.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان افزود: اجرای این سازه‌ها با هدف تقویت منابع آب زیرزمینی، کنترل و مهار سیلاب‌ها و جلوگیری از ورود رسوبات به سد‌ها انجام می‌شود و نقش مهمی در مدیریت منابع آبی و کاهش خسارات ناشی از روان‌آب‌ها خواهد داشت.

محمد رضی الهیان با اشاره به روند اجرای پروژه‌ها اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، این طرح‌ها تا دو ماه آینده به بهره‌برداری خواهند رسید.

وی همچنین بر تداوم اجرای طرح‌های آبخیزداری در مناطق مستعد استان با هدف حفاظت از منابع طبیعی و تقویت زیرساخت‌های مدیریت آب تاکید کرد.