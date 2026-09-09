باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مدیر دفتر المیادین در یمن امروز چهارشنبه گزارش داد که ۳۲ حمله هوایی تعدادی از استانها از جمله مارب، الجوف، تعز و الحدیده را هدف قرار داده است.
او توضیح داد که این حملات برای پشتیبانی و تقویت نیروهای زمینی عربستان انجام شده است. این حملات در بحبوحه تشدید تنشها پس از اعلام نیروهای مسلح یمن در ژوئیه گذشته مبنی بر فروپاشی آتشبس ۲۰۲۲ با عربستان، پس از حمله این کشور اخیر به فرودگاه صنعا، صورت میگیرد.
پس از این، نیروهای یمنی تعدادی از تاسیسات اقتصادی عربستان، از جمله پالایشگاههای نفت آرامکو و فرودگاه ابها را هدف قرار دادند، علاوه بر این، ممنوعیت ناوبری بر کشتیهایی که به عربستان میروند و از آنجا حرکت میکنند، در چارچوب معادله «فرودگاه در برابر فرودگاه و محاصره در برابر محاصره» اعمال کردند.
نیروهای مسلح یمن همچنین پس از حملات پیشگیرانه علیه تجمعات مزدوران تحت حمایت عربستان، در چندین استان درگیر آتش با آنها هستند.
در مقابل، به گزارش خبرگزاری سبا، ریاض مقرهای متعلق به دولت صنعا و خانههای غیرنظامیان را در چندین استان یمن بمباران کرد.
منبع: المیادین