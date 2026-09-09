رئیس اداره محیط زیست آستانه اشرفیه از محکومیت ۱۰ میلیون تومانی یک راننده خودروی شخصی به دلیل رهاسازی پسماند غذایی در معابر این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رامین حسین‌زاده، رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستانه اشرفیه گفت: راننده یک دستگاه خودروی شخصی در محدوده این شهر به بهانه غذا دادن به سگ‌های بلاصاحب، مقداری پسماند غذایی را از داخل خودرو به بیرون پرتاب کرده بود که این اقدام با اعتراض شهروندان حاضر در محل مواجه شد، اما راننده نسبت به تذکرات و اعتراض آنان بی‌توجهی کرد.

او افزود: پس از طرح شکایت از سوی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آستانه‌اشرفیه و رسیدگی به موضوع در مراجع قضایی، دادگاه متهم را به پرداخت مبلغ ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستانه اشرفیه به پیامد‌های نامطلوب غذا رسانی به حیوانات بلاصاحب در مناطق مسکونی اشاره و تصریح کرد: رهاسازی مواد غذایی در معابر و فضا‌های عمومی، علاوه بر ایجاد آلودگی و پراکندگی پسماند، می‌تواند موجب تجمع و افزایش وابستگی حیوانات بلاصاحب از جمله سگ‌ها و گربه‌ها به مناطق مسکونی شده و مشکلات بهداشتی، محیط زیستی و اجتماعی به دنبال داشته باشد.

به گفته حسین‌زاده، بر اساس قوانین و مقررات ابلاغی از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، مدیریت، کنترل و ساماندهی جمعیت سگ‌های بلاصاحب در محدوده شهر‌ها از جمله وظایف شهرداری‌ها و در روستا‌ها برعهده دهیاری‌ها بوده و این موضوع باید از طریق اجرای برنامه‌های اصولی و قانونی، از جمله کنترل جمعیت، جمع‌آوری و ساماندهی حیوانات بلاصاحب و مدیریت صحیح پسماند‌ها دنبال شود.

او تأکید کرد: شهروندان باید از غذا دادن غیرمسئولانه به حیوانات بلاصاحب در سطح معابر و مناطق مسکونی خودداری کرده و به هیچ عنوان پسماند‌های غذایی را در محیط‌های عمومی رها نکنند.

منبع: روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان