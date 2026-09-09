باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - سونیا یاسی رئیس اداره اوراق تأمین مالی بورس کالای ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد: خرید اوراق سلف موازی سکه طلا از طریق کد معاملاتی بازار سهام امکان‌پذیر است و سرمایه‌گذاران می‌توانند سفارش‌های خود را هم به صورت آنلاین و هم از طریق شبکه کارگزاران دارای مجوز معاملات اوراق سلف موازی استاندارد ثبت کنند.

یاسی درباره روز‌ها و ساعات معاملاتی این اوراق گفت: معاملات ثانویه اوراق سلف موازی سکه طلا از روز شنبه تا چهارشنبه و در بازه زمانی ۱۱:۴۵ تا ۱۸ انجام می‌شود.

او درباره نحوه تعیین قیمت عرضه اوراق در روز انتشار اظهار کرد: قیمت عرضه بر مبنای قیمت آخرین روز معاملاتی گواهی سپرده سکه طلا در خزانه بورس کالای ایران تعیین می‌شود.

رئیس اداره اوراق تأمین مالی بورس کالای ایران ادامه داد: در خصوص محدودیت خرید، سقف خرید برای اشخاص حقیقی ۱۰۰ قطعه سکه در نظر گرفته شده است؛ در حالی که صندوق‌های طلا برای خرید این اوراق با محدودیت تعدادی مواجه نیستند.

او با اشاره به وضعیت مالیاتی این اوراق گفت: معاملات اوراق سلف موازی سکه طلا از معافیت مالیاتی برخوردار است.

یاسی در پاسخ به این پرسش که برای مشارکت در این طرح چه میزان سرمایه‌ای مورد نیاز است، گفت: سرمایه‌گذاران می‌توانند حتی با سرمایه‌ای به اندازه خرید یک ورقه اوراق سلف موازی استاندارد سکه، معادل یک‌هزارم یک قطعه سکه در این طرح مشارکت کنند.

او درباره روش عرضه اولیه اوراق سلف موازی سکه طلا توضیح داد: عرضه اولیه به روش گشایش نماد و از طریق حراج تک‌قیمتی در دامنه نوسان مثبت و منفی ۵ درصد بر مبنای قیمت پایانی گواهی سپرده سکه طلا در بورس کالا در آخرین جلسه معاملاتی قبل از عرضه انجام می‌شود مدت قرارداد سه ماه از تاریخ شروع عرضه اولیه است و معاملات ثانویه یک روز کاری پس از پایان مهلت عرضه اولیه آغاز می‌شود.

او درباره دامنه نوسان قیمت در معاملات ثانویه گفت: دامنه نوسان قیمت این اوراق در معاملات ثانویه مثبت و منفی ۱۰ درصد است.

امکان تحویل فیزیکی سکه در سررسید

یاسی در ادامه درباره نحوه تسویه اوراق در سررسید توضیح داد: دارندگان اوراق در سررسید می‌توانند مطابق شرایط انتشار، نسبت به تحویل فیزیکی سکه اقدام کنند یا از سازوکار تسویه نقدی بر مبنای قیمت پایانی گواهی سپرده سکه طلا در بورس کالا در آخرین جلسه معاملاتی استفاده کنند؛ در صورت کاهش قیمت نسبت به زمان عرضه اولیه نیز دارندگان اوراق می‌توانند نسبت به اعمال اختیار فروش خود به قیمت ۱۰۷ درصد ضربدر قیمت کشف‌شده در عرضه اولیه اقدام کنند. به این ترتیب، در سررسید برای سرمایه‌گذاران بازدهی سه‌ماهه حداقل ۷ درصد قابل تحقق خواهد بود.

رئیس اداره اوراق تأمین مالی بورس کالای ایران درباره محل تحویل سکه گفت: تحویل سکه پس از سررسید براساس اعلام بانک مرکزی از طریق شعب بانک ملی ایران انجام می‌شود.

او درباره مشخصات سکه قابل تحویل نیز اظهار کرد: هر ورقه معادل یک‌هزارم قطعه سکه طلا تمام بهار آزادی طرح امام (ره)، ضرب سال ۱۳۸۶ است؛ حداقل اوراق مورد نیاز برای تحویل فیزیکی ۱۰۰۰ ورقه، معادل یک قطعه سکه طلا تعیین شده است.

او در پایان درباره زمان ارائه درخواست تحویل فیزیکی و دوره تحویل سکه نیز گفت: تاریخ ارائه درخواست تحویل فیزیکی حداکثر ۱۰ روز تقویمی پیش از سررسید اعلام شده و دوره تحویل فیزیکی پس از زمان سررسید اوراق آغاز می‌شود و به مدت ۳۰ روز کاری ادامه خواهد داشت.