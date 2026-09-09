معاون فرهنگی مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی از آغاز توزیع ۴ هزار بسته نوشت افزار در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر - حجت الاسلام خلیلی در آیین جشن مهر و توزیع نوشت افزار در مراغه گفت: این بسته‌ها شامل دفتر، مداد، خودکار و مداد رنگی برای دانش آموزان نیازمند تهیه شده و در حال توزیع است.

وی گفت:در مراغه نیز ۵۰۰ بسته نوشت افزار در بین دانش آموزان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد مراغه توزیع شد.

وی اضافه کرد: این نوشت افزار‌ها از محل موقوفات تامین شده و در حال توزیع است.

حجت الاسلام و المسلمین جواد حاجی زاده امام جمعه مراغه در این مراسم گفت: اقدام اداره اوقاف برای حمایت از دانش آموزان نیازمند یک سنت حسنه و عمل به نیات واقفان برای دستگیری از نیازمندان است.

وی بابیان اینکه مراغه پس از مرکز استان بیشترین موقوفات را در استان دارد افزود: احیای موقوفات باید درالویت برنامه‌های اوقاف قرار گیرد.

محمود توکلی رئیس اوقاف و امور خیریه مراغه در این مراسم گفت: توزیع ۴۰۰ بسته نوشت افزار تلاش این اداره عمل به نیات واقفان در راستای است.

وی افزود: سنت حسنه وقف یادگار پیغمبر گرامی اسلام برای انجام امور خیریه است.