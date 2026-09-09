باشگاه خبرنگاران جوان - تحقیقات نیروهای عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ نشان داد یکی از قاچاقچیان سابقه‌دار قصد دارد محموله قابل توجهی از مواد مخدر را با یک دستگاه پژو پارس از تهران به سمت قم منتقل کند.

با مشخص شدن مسیر تردد متهم، اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای شناسایی و متوقف کردن خودرو در دستور کار قرار گرفت.

مأموران پس از انجام هماهنگی‌های قانونی و قضایی، خودرو را در اتوبان تهران ـ قم شناسایی و برای متوقف کردن آن وارد عمل شدند.

راننده به محض مشاهده مأموران، از توقف خودداری کرده و با ادامه حرکت تلاش کرد از محل متواری شود؛ موضوعی که موجب آغاز تعقیب و گریز پلیسی در این محور شد.

تعقیب خودرو برای دقایقی ادامه پیدا کرد و مأموران در چارچوب مقررات و ضوابط قانونی مربوط به به‌کارگیری سلاح، موفق شدند خودرو را متوقف کنند.

راننده بلافاصله دستگیر شد و مأموران در بازرسی از خودرو، دو کیلو و ۲۰۰ گرم ماده مخدر شیشه کشف کردند.

متهم پس از دستگیری به همراه مواد مکشوفه و پرونده تشکیل‌شده برای طی مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.

سرهنگ علی عسگری، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ، با اعلام این خبر بر تداوم اقدامات عملیاتی و اطلاعاتی برای شناسایی و دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر تأکید کرد.