تعقیب و گریز پلیس با یک خودروی پژو پارس در اتوبان تهران ـ قم، به دستگیری یک قاچاقچی سابقه‌دار و کشف دو کیلو و ۲۰۰ گرم ماده مخدر شیشه منجر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تحقیقات نیروهای عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ نشان داد یکی از قاچاقچیان سابقه‌دار قصد دارد محموله قابل توجهی از مواد مخدر را با یک دستگاه پژو پارس از تهران به سمت قم منتقل کند.

با مشخص شدن مسیر تردد متهم، اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای شناسایی و متوقف کردن خودرو در دستور کار قرار گرفت.

مأموران پس از انجام هماهنگی‌های قانونی و قضایی، خودرو را در اتوبان تهران ـ قم شناسایی و برای متوقف کردن آن وارد عمل شدند.

راننده به محض مشاهده مأموران، از توقف خودداری کرده و با ادامه حرکت تلاش کرد از محل متواری شود؛ موضوعی که موجب آغاز تعقیب و گریز پلیسی در این محور شد.

تعقیب خودرو برای دقایقی ادامه پیدا کرد و مأموران در چارچوب مقررات و ضوابط قانونی مربوط به به‌کارگیری سلاح، موفق شدند خودرو را متوقف کنند.

راننده بلافاصله دستگیر شد و مأموران در بازرسی از خودرو، دو کیلو و ۲۰۰ گرم ماده مخدر شیشه کشف کردند.

متهم پس از دستگیری به همراه مواد مکشوفه و پرونده تشکیل‌شده برای طی مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.

سرهنگ علی عسگری، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ، با اعلام این خبر بر تداوم اقدامات عملیاتی و اطلاعاتی برای شناسایی و دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر تأکید کرد.

برچسب ها: مواد مخدر ، قاچاقچیان
خبرهای مرتبط
محور اصلی برنامه‌های مقابله با اعتیاد در استان تهران مهارت‌آموزی و توانمندسازی باشد
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر:
۱۵ مخدر جدید در کشور شناسایی شد
برخورد با عطاری‌های متخلف در پایتخت؛ کشف بیش از ۱۱ لیتر شربت متادون و ۵ هزار قرص
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال یکطرفه شد
روند ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن تهران رضایت‌بخش نیست
میدری: سازوکار اصلی برای ایجاد عدالت اجتماعی، رشد برابر و تجمیع ثروت‌ها، رشد تعاونی‌هاست
شهرداران مناطق تهران تغییر نمی‌کنند
آمادگی پایتخت برای بازگشایی مدارس/ دستگاه‌های خدمات‌رسان حق قطع انشعابات مدارس را ندارند
افزایش دامنه خدمات هلال‌احمر در پی بارش استان‌های شمالی/ ۹۸۹ نفر امدادرسانی شدند
برگزاری دومین مرحله کمیسیون پزشکی مجروحان جنگ تحمیلی رمضان لامرد
هشدار نسبت به وزش باد شدید در تهران
هر دو مسیر تونل نیایش و مسیر غرب به شرق پل صدر امشب مسدود است
دستگیری عاملان شرارت در محدوده فرشته؛ هشدار پلیس درباره ایجاد مزاحمت در خیابان‌ها
بارش پراکنده در محور‌های شمالی/ ترافیک نیمه‌سنگین در ۹ محور مواصلاتی
رونمایی از نخستین شناسه یکتای فنی تهران در هفته آینده
تعقیب و گریز در اتوبان تهران ـ قم؛ قاچاقچی سابقه‌دار با ۲.۲ کیلوگرم شیشه دستگیر شد
دعوا بر سر کوئیک رنگ خون گرفت
اصلاح آیین‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها و تعیین تکلیف تعاونی‌های منحله
نهایی‌سازی سازوکار بهره‌برداری از باغ‌راه حضرت زهرا (س) در دستور کار قرار گرفت
شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی صادر می‌شود
حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
آغاز طرح برخورد پلیس راهور با تخلفات ساکن نمایشگاه‌های خودرو در سه خیابان اصلی تهران + فیلم
برخورد قاطع پلیس با رانندگان متخلف
پل ستارخان گرفتار وعده‌ها/ مردم همچنان پشت ترافیک در انتظار افتتاح
جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال بازگشایی شد