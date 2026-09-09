علت تصادف مرگبار تانکر حامل سوخت اعلام شد

به گفته رئیس پلیس‌راه کردستان، تانکر کشنده داف حامل بنزین که از همدان به مقصد مریوان در حرکت بود، پس از عبور از گردنه صلوات‌آباد، در فاصله حدود ۳۰ متری پلیس‌راه سنندج–همدان با یک مینی‌بوس از عقب برخورد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- بررسی‌های اولیه پلیس نشان می‌دهد سرعت غیرمجاز تانکر در شدت و وقوع این سانحه نقش داشته است.

 تانکر پس از برخورد با مینی‌بوس، با یک دستگاه پژو و سپس یک دستگاه سمند تصادف کرد و در ادامه با یک کمپرسی حامل بار برخورد داشت.

 تانکر پس از این برخورد‌ها واژگون شد و در محوطه کنترلی پلیس‌راه، به‌دلیل ریزش بنزین آتش گرفت و سپس منفجر شد.

 این حادثه مرگبار ۱۱ کشته و ۷ مصدوم بر جای گذاشته است. پلیس اعلام کرده بررسی‌های کارشناسی برای مشخص شدن سایر عوامل مؤثر در حادثه ادامه دارد.

منبع: پلیس راه استان 

برچسب ها: تصادف ، پلیس راه ، کردستان
خبرهای مرتبط
بازداشت چهار متهم آدم ربایی مسلحانه در مریوان
انفجار تانکر سوخت ۱۱ کشته و ۷ مجروح بر جای گذاشت؛ آتش سوزی مهار شد+ فیلم
 دستور ویژه رئیس سازمان بازرسی برای بررسی بدون اغماض حادثه تانکر سنندج ـ همدان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۶:۵۵ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
چرا اینقدر گاز می‌داده ؟؟؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۴ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
کارشناسی دقیق تر و مو شکافانه ...
از نظر امنیتی هم بررسی شود.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۲ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
توی جاده کوهستانی باید با دنده سنگین حرکت کنن و ترمز کمتر بزنن. وقتی رعایت نمیکنن، ترمز کارایی ش رو از دست میده و از قضا سرعت هم بخاطر دنده سبک، خیلی بالاست. در نتیجه با کمترین اختلال در سیستم ترمز، ماشین از کنترل خارج میشه. بخصوص که محموله مایع هست و پدیده اسلاشینگ مایع هم رخ میده
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۸ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
بی احتیاطی و سرعت غیر مجاز راننده تانکر. وسلام
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۹ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
والا نفهمیدیم چی شد!
۲
۶
پاسخ دادن
وضعیت جوی کردستان پایدار؛ احتمال بارش پراکنده در روزهای آینده
آخرین اخبار
وضعیت جوی کردستان پایدار؛ احتمال بارش پراکنده در روزهای آینده
تأکید معاون آماد مرزبانی فراجا بر تقویت تجهیزات مرزی در مریوان
ضرورت تسریع روند بازسازی واحدهای آسیب‌دیده و رفع موانع اداری در استان
علت تصادف مرگبار تانکر حامل سوخت اعلام شد
کردستان در جمع استان‌های پیشرو گردشگری خارجی/ عملکرد استان ۳۱ درصد افزایش یافت