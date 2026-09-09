علت تصادف مرگبار تانکر حامل سوخت اعلام شد

باشگاه خبرنگاران جوان- بررسی‌های اولیه پلیس نشان می‌دهد سرعت غیرمجاز تانکر در شدت و وقوع این سانحه نقش داشته است.

تانکر پس از برخورد با مینی‌بوس، با یک دستگاه پژو و سپس یک دستگاه سمند تصادف کرد و در ادامه با یک کمپرسی حامل بار برخورد داشت.

تانکر پس از این برخورد‌ها واژگون شد و در محوطه کنترلی پلیس‌راه، به‌دلیل ریزش بنزین آتش گرفت و سپس منفجر شد.

این حادثه مرگبار ۱۱ کشته و ۷ مصدوم بر جای گذاشته است. پلیس اعلام کرده بررسی‌های کارشناسی برای مشخص شدن سایر عوامل مؤثر در حادثه ادامه دارد.

منبع: پلیس راه استان