علت تصادف مرگبار تانکر حامل سوخت اعلام شد

باشگاه خبرنگاران جوان- بررسیهای اولیه پلیس نشان میدهد سرعت غیرمجاز تانکر در شدت و وقوع این سانحه نقش داشته است.
تانکر پس از برخورد با مینیبوس، با یک دستگاه پژو و سپس یک دستگاه سمند تصادف کرد و در ادامه با یک کمپرسی حامل بار برخورد داشت.
تانکر پس از این برخوردها واژگون شد و در محوطه کنترلی پلیسراه، بهدلیل ریزش بنزین آتش گرفت و سپس منفجر شد.
این حادثه مرگبار ۱۱ کشته و ۷ مصدوم بر جای گذاشته است. پلیس اعلام کرده بررسیهای کارشناسی برای مشخص شدن سایر عوامل مؤثر در حادثه ادامه دارد.
منبع: پلیس راه استان