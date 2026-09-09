باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بر اساس آمار تلفات منتشرشده از سوی وزارت جنگ آمریکا موسوم به پنتاگون، شمار نظامیان آمریکایی کشته و زخمیشده از زمان آغاز درگیری با ایران به ۸۳۸ نفر رسیده است.
بر اساس دادههای وزارت جنگ آمریکا، ۲۶ نظامی دیگر به فهرست مجروحان اضافه شدهاند. به این ترتیب، شمار مجروحان به ۸۲۰ نفر افزایش یافته، در حالی که تعداد کشتهشدگان، ۱۸ نفر اعلام شده است.
با این حال، آمار ارائهشده از سوی پنتاگون با تردید جدی رسانهها و روزنامههای مطرح آمریکایی، از جمله نیویورکتایمز و وبسایت اینترسپت، مواجه شده است. این رسانهها وزارت جنگ آمریکا را به پنهانکاری و کماعلام کردن ابعاد واقعی تلفات نظامیان آمریکایی با انگیزههای سیاسی متهم کردهاند.
در مقابل، مقامهای ایرانی و رسانههای نزدیک به آنها ارقام کاملا متفاوتی ارائه میکنند و معتقدند تلفات واقعی ارتش آمریکا بسیار بیشتر از آمار اعلامشده از سوی واشنگتن است. سرلشکر محسن رضایی پیش از این اعلامکرد که حملات موشکی و پهپادی ایران به کشته شدن صدها نظامی آمریکایی و زخمی شدن صدها نفر دیگر منجر شده است.
نیویورکتایمز نیز به نقل از منابع نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده است که شمار واقعی کشتهشدگان در پایگاههای آمریکا در اردن، عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس به حدود ۵۰۰ نظامی میرسد.
منبع: آر تی