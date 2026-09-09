باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - حیدری، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان، با اشاره به وضعیت روستاهای استان اظهار کرد: در لرستان ۳ هزار و ۴۰۹ روستای بالای ۲۰ خانوار وجود دارد که توسعه زیرساختهای ارتباطی در این مناطق از برنامههای مهم حوزه ارتباطات استان به شمار میرود.
وی افزود: تاکنون یک هزار و ۴۵۴ روستا از مجموع روستاهای استان از اینترنت برخوردار شدهاند و طی دو سال اخیر نیز با اجرای پروژههای مختلف، ۱۶۲ روستا به اینترنت پرسرعت متصل شدهاند.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان ادامه داد: در این مدت همچنین ۸۸ سایت ارتباطی جدید در نقاط مختلف استان ایجاد شده که نقش مهمی در ارتقای پوشش و کیفیت ارتباطات، بهویژه در مناطق روستایی، داشته است.
سرمایهگذاری ۱۳۴۱ میلیارد تومانی برای توسعه اینترنت روستایی
حیدری با اشاره به حجم سرمایهگذاری انجامشده در حوزه ارتباطات روستایی لرستان گفت: طی دو سال اخیر یک هزار و ۳۴۱ میلیارد تومان برای توسعه اینترنت روستایی و زیرساختهای ارتباطی استان هزینه شدهاست.
وی تأکید کرد: توسعه شبکه ارتباطی در مناطق روستایی علاوه بر ایجاد دسترسی مردم به اینترنت پرسرعت، زمینه استفاده از خدمات الکترونیکی، آموزشهای مجازی، کسبوکارهای اینترنتی و سایر خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات را فراهم میکند.
چهار شهرستان لرستان زیر ۹۰ درصد پوشش ارتباطی دارند
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان با اشاره به تفاوت میزان برخورداری شهرستانهای استان از خدمات ارتباطی اظهار کرد: در حال حاضر سطح ارتباطات روستایی در شهرستانهای دلفان، کوهدشت، الیگودرز و ازنا کمتر از ۹۰ درصد است.
حیدری افزود: افزایش سطح پوشش ارتباطی در این چهار شهرستان باید با جدیت بیشتری دنبال شود و تلاش خواهیم کرد با اجرای پروژههای جدید، میزان برخورداری روستاهای این مناطق از خدمات ارتباطی افزایش یابد.
وی ادامه داد: رفع نقاط دارای ضعف ارتباطی و توسعه زیرساختهای جدید در مناطق روستایی، از جمله برنامههایی است که در ادامه مسیر توسعه ارتباطات استان دنبال خواهد شد.
۱۱۵ روستا در صف اتصال به اینترنت
حیدری با بیان اینکه توسعه ارتباطات روستایی در لرستان همچنان ادامه دارد، گفت: ۱۱۵ روستا باید طی دو سال آینده به شبکه ارتباطی متصل شوند و برنامهریزی لازم برای اجرای این پروژهها انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی، افزایش سطح دسترسی روستاییان به ارتباطات پایدار و باکیفیت و کاهش فاصله میان مناطق شهری و روستایی در حوزه فناوری اطلاعات است
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان تصریح کرد: با تداوم اجرای پروژههای توسعهای و تأمین اعتبارات مورد نیاز، میتوان بخش قابل توجهی از روستاهای باقیمانده استان را نیز به شبکه ارتباطی متصل کرد.
بر اساس آمار اعلامشده، طی دو سال اخیر ۱۶۲ روستا به اینترنت پرسرعت متصل شده، ۸۸ سایت ارتباطی جدید ایجاد و یک هزار و ۳۴۱ میلیارد تومان برای توسعه ارتباطات روستایی لرستان هزینه شده است؛ روندی که قرار است با هدف اتصال ۱۱۵ روستای دیگر در دو سال آینده ادامه پیدا کند.