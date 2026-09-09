در آستانه برگزاری دومین کنگره ملی ۲ هزار و ۷۵۰ شهید چهارمحال و بختیاری، اصحاب رسانه با کاشت ۱۰۰ اصله نهال، یاد و خاطره قهرمانان وطن را در پارک پردیس سبز کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - امروز چهارشنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۵، همزمان با تدارک برای برپایی دومین کنگره ملی شهدای استان، فضای پارک پردیس با حضور خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای به عطر یاد شهدا معطر شد. 

این اقدام نمادین که در راستای پویش سراسری درختکاری صورت گرفت، پیوندی میان رسالت اطلاع‌رسانی و آرمان‌های شهدا ایجاد کرد.

این پویش که از شنبه هفته جاری کلید خورده، تاکنون با غرس ۵۰۰ اصله نهال، گامی موثر در توسعه فضای سبز شهری به نیابت از شهدای والامقام استان برداشته است.

اصحاب رسانه با کاشت هر نهال، عهدی دوباره بستند تا یادمانِ آن ۲ هزار و ۷۵۰ ستاره درخشان را با «درخت‌دوستی» در خاطره شهر زنده نگاه دارند.

برچسب ها: غرس نهال ، کنگره ملی شهدا
خبرهای مرتبط
سبز شدن شهر به یاد شهدا؛ ورزشکاران ۱۰۰ اصله نهال کاشتند + تصاویر
کاشت نهال‌ به یاد شهدای سلامت در شهرکرد + عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کاشت نهال‌ به یاد شهدای سلامت در شهرکرد + عکس
شکار زیر دریایی هدیه تولد رهبری + فیلم
آخرین اخبار
شکار زیر دریایی هدیه تولد رهبری + فیلم
کاشت نهال‌ به یاد شهدای سلامت در شهرکرد + عکس
سه شنبه ها با یک کتاب جدید + فیلم
قضاوت بانوی چهارمحال و بختیاری در مسابقات قهرمانی اسکواش کشور
سبز شدن شهر به یاد شهدا؛ ورزشکاران ۱۰۰ اصله نهال کاشتند + تصاویر
درخشش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در جشنواره ابوذر+تصاویر