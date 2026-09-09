در آستانه برگزاری دومین کنگره ملی ۲ هزار و ۷۵۰ شهید چهارمحال و بختیاری، اصحاب رسانه با کاشت ۱۰۰ اصله نهال، یاد و خاطره قهرمانان وطن را در پارک پردیس سبز کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - امروز چهارشنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۵، همزمان با تدارک برای برپایی دومین کنگره ملی شهدای استان، فضای پارک پردیس با حضور خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای به عطر یاد شهدا معطر شد.

این اقدام نمادین که در راستای پویش سراسری درختکاری صورت گرفت، پیوندی میان رسالت اطلاع‌رسانی و آرمان‌های شهدا ایجاد کرد.

این پویش که از شنبه هفته جاری کلید خورده، تاکنون با غرس ۵۰۰ اصله نهال، گامی موثر در توسعه فضای سبز شهری به نیابت از شهدای والامقام استان برداشته است.

اصحاب رسانه با کاشت هر نهال، عهدی دوباره بستند تا یادمانِ آن ۲ هزار و ۷۵۰ ستاره درخشان را با «درخت‌دوستی» در خاطره شهر زنده نگاه دارند.