باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قطر بزرگترین کسری بودجه سه ماهه خود را در تقریبا یک دهه گذشته ثبت کرد، زیرا درآمد‌های گاز طبیعی تقریبا با بسته شدن تنگه هرمز پس از جنگ آمریکا و رژیم تروریستی علیه ایران، وجود ندارد.

وزارت دارایی قطر در بیانیه‌ای اعلام کرد که کشور در سه ماهه دوم سال کسری بودجه ۲۱.۲ میلیارد ریال قطر (۵.۸ میلیارد دلار) را ثبت کرده است. این بالاترین رقم از پایان سال ۲۰۱۶ و تقریبا دو برابر کسری دوره قبل است که بالغ بر ۱۰.۳ میلیارد ریال بود.

صادرات گاز طبیعی مایع این کشور حاشیه خلیج فارس از حدود ۲۰ میلیون تن در یک فصل سال گذشته به کمتر از ۲ میلیون تن بین آوریل و ژوئن ۲۰۲۶ کاهش یافته است.

طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، قطر که به لطف فروش گاز خود یکی از ثروتمندترین کشور‌های جهان است، امسال با انقباض اقتصادی بیش از ۸ درصد مواجه خواهد شد.

در همین راستا موسسه رتیه‌بندی فیچ اعلام کرد که خطر «طولانی شدن دوره‌ای که قطر نمی‌تواند گاز طبیعی مایع صادر کند» وجود دارد و گفت که بدهی دولت احتمالا از ۵۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ به ۶۴ درصد در سال جاری افزایش خواهد یافت.

درآمد‌های غیرنفتی قطر بین سه ماهه اول و دوم تقریبا پنج برابر شد و به ۲۵ میلیارد ریال قطر رسید و به جبران بخشی از ضرر‌های ناشی از صادرات نفت کمک کرد. در مقابل، کل درآمد‌ها تقریبا ۳۰ درصد کاهش یافته و به ۲۵.۶ میلیارد ریال قطر رسیده است، در حالی که هزینه‌ها با ۲.۶ درصد کاهش به ۴۶.۹ میلیارد ریال قطر رسیده است.

منبع: المیادین