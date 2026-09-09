تنها ۶۷ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در ادارات دولتی احداث شد+ فیلم

معاون مدیرکل دفتر جذب مشارکت‌های مردمی ساتبا گفت: تاکنون حدود دو هزار و ۴۵۰ نیروگاه در سطح انشعابات کلیه دستگاه‌های اجرایی در کشور احداث شده است که این تعداد، با توجه به مجموع انشعابات موجود، درصد خیلی پایینی را شامل می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - علی قاسمی‌نژاد، معاون مدیرکل دفتر جذب مشارکت‌های مردمی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در خصوص توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در بخش ادارات دولتی و مشترکین مشمول ماده ۵ قانون خدمات مدیریت کشوری، این دستگاه‌ها تکلیف دارند تا سال ۱۴۰۶، ۲۰ درصد از برق مصرفی خود را از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کنند.

او افزود: البته طی اصلاحی که سال گذشته توسط معاونت محترم ریاست جمهوری، معاونت اول، منتشر شد، این درصد در سال ۱۴۰۷ باید به ۴۰ درصد افزایش پیدا کند.

قاسمی‌نژاد ادامه داد: به صورت خلاصه، تاکنون حدود دو هزار و ۴۵۰ نیروگاه در سطح انشعابات کلیه دستگاه‌های اجرایی در کشور احداث شده است که این تعداد، با توجه به مجموع انشعابات موجود، درصد خیلی پایینی را شامل می‌شود.

معاون مدیرکل دفتر جذب مشارکت‌های مردمی ساتبا اظهار کرد: در کشور ۶۵ هزار انشعاب داریم که باید برای آنها نیروگاه تجدیدپذیر احداث شود و مجموع ظرفیت نیروگاه‌های احداث‌شده در این بخش برای این دو هزار و ۴۵۰ اداره، در حال حاضر حدود ۶۷ مگاوات است.

او در خصوص دلایل پایین بودن میزان تحقق این تکلیف گفت: خیلی از دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های اداری مشمول، در مراحل مختلف انجام این کار قرار دارند؛ به عنوان مثال، برخی در مرحله اخذ مجوز، برخی در مرحله تامین تجهیزات و برخی نیز در مرحله تامین منابع مالی و مباحث مالی مورد نیاز برای اجرای این طرح هستند نهایتاً پیش‌بینی می‌شود که امسال بتوانیم رشد خیلی خوبی در این بخش داشته باشیم.

او افزود: موضوع دیگری که وجود دارد این است که خیلی از ادارات مدنظرشان است که بتوانند نیروگاه‌ها را به صورت تجمیعی و یکپارچه برای کل وزارتخانه یا سازمانی که دارند و زیرمجموعه‌های استانی آن احداث کنند.

معاون مدیرکل دفتر جذب مشارکت‌های مردمی ساتبا خاطرنشان کرد: نهایتاً پیش‌بینی می‌شود که اگر مشکلی در زمینه تامین تجهیزات، واردات و سایر مباحث وجود نداشته باشد و این موارد به نتیجه برسد، بتوانیم در کوتاه‌مدت رشد خیلی زیادی در این سرفصل داشته باشیم بر اساس پروانه‌ها و مجوز‌هایی که تاکنون صادر شده، مشخص است که به مراتب بیش از ۱۰ برابر اعداد و ارقامی که در حال حاضر اعلام کردیم، پروانه و مجوز در این سرفصل داریم.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: ساتبا ، وزارت نیرو ، تجدید پذیر ، دستگاه دولتی
خبرهای مرتبط
واردات برق برای صنایع پتروشیمی از ترکیه به کجا رسید؟
واحد‌های دارای سابقه استخراج رمزارز مشمول حذف یارانه انرژی می‌شوند
آغاز تعمیرات فوق‌تخصصی واحد G13 نیروگاه مبین انرژی خلیج فارس عسلویه
کشف ۱۴ هزار و ۸ دستگاه ماینر غیرمجاز از ۱۵۵۵ مرکز از ابتدای سال
برای زمستان ذخایر سوخت را تکمیل می‌کنیم/ زمستان امسال برق قطع می‌شود؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
واردات برق برای صنایع پتروشیمی از ترکیه به کجا رسید؟
آخرین اخبار
واردات برق برای صنایع پتروشیمی از ترکیه به کجا رسید؟
ورود سامانه بارشی جدید از جمعه
استفاده از گواهی سپرده بنزین مسیر تازه‌ای برای اقتصاد باز می‌کند
افزایش مبادلات تجاری از طریق دریای کاسپین
هماهنگی با تولیدکنندگان لوازم خانگی برای حفظ انضباط قیمتی در بازار
جابه‌جایی ۱۵۰۰ کانتینر از بندر شهید رجایی از ابتدای سال+ فیلم
درخواست اختصاص سهمیه سوخت به یخچال‌های متوقف در مرز/خواب هر کامیون روزانه ۳۰ میلیون تومان هزینه دارد
توقف کامیون‌ها و کمبود کانتینر یخچالی قیمت محصولات را افزایش می‌دهد
چرخش نقدینگی در بورس؛ فلزی‌ها، نفتی‌ها و غذایی‌ها در کانون توجه
۶ فرودگاه کشور در مسیر واگذاری به بخش خصوصی
علت گرانی خودروهای مونتاژی چیست؟/ ۳۰ میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو پرداخت شده + فیلم
کشاورزان نسبت به تسریع در برداشت محصولات اقدام کنند
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۸ شهریور
تفویض اختیار تقسیط بدهی مالیاتی ابرازی اشخاص حقوقی عملکرد سال ۱۴۰۴
واحد‌های دارای سابقه استخراج رمزارز مشمول حذف یارانه انرژی می‌شوند
اعزام تیم فنی و ارزیابی خسارت صندوق بیمه حوادث به مناطق سیل‌زده مازندران و گیلان
دستاورد تازه «ارکان سازه» در تلفیق فناوری، مدیریت و اجرای فشرده پروژه‌های ملی
 صدور بیش از ۱۰ میلیون مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها
اصلاح نظام خرید گندم در دستور کار است
ثبت سفارش واردات گندم آغاز شد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۸ شهریور ۱۴۰۵
افزایش بیش از ۴۷ هزار واحدی شاخص کل بورس
تحریم‌های آمریکا صنعت هوانوردی ایران را متوقف نمی‌کند
تنها ۶۷ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در ادارات دولتی احداث شد+ فیلم
سقف تسهیلات قرض‌الحسنه مسکن محرومان به ۲۰۰ میلیون تومان رسید
از نحوه خرید تا شرایط تحویل فیزیکی اوراق سلف موازی سکه طلا
واگذاری زمین به بیش از ۱۶۸ هزار مشمول قانون جوانی جمعیت
شرایط فروش ۸ محصول ایران خودرو اعلام شد
در بازار میوه و صیفی چه می گذرد؟/ بازار میوه های نوبرانه پاییز متعادل است
نخستین صندوق سرمایه‌گذاری ارزی هفته آینده پذیره‌نویسی می‌شود