تنها ۶۷ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در ادارات دولتی احداث شد+ فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - علی قاسمی‌نژاد، معاون مدیرکل دفتر جذب مشارکت‌های مردمی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در خصوص توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در بخش ادارات دولتی و مشترکین مشمول ماده ۵ قانون خدمات مدیریت کشوری، این دستگاه‌ها تکلیف دارند تا سال ۱۴۰۶، ۲۰ درصد از برق مصرفی خود را از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کنند.

او افزود: البته طی اصلاحی که سال گذشته توسط معاونت محترم ریاست جمهوری، معاونت اول، منتشر شد، این درصد در سال ۱۴۰۷ باید به ۴۰ درصد افزایش پیدا کند.

قاسمی‌نژاد ادامه داد: به صورت خلاصه، تاکنون حدود دو هزار و ۴۵۰ نیروگاه در سطح انشعابات کلیه دستگاه‌های اجرایی در کشور احداث شده است که این تعداد، با توجه به مجموع انشعابات موجود، درصد خیلی پایینی را شامل می‌شود.

معاون مدیرکل دفتر جذب مشارکت‌های مردمی ساتبا اظهار کرد: در کشور ۶۵ هزار انشعاب داریم که باید برای آنها نیروگاه تجدیدپذیر احداث شود و مجموع ظرفیت نیروگاه‌های احداث‌شده در این بخش برای این دو هزار و ۴۵۰ اداره، در حال حاضر حدود ۶۷ مگاوات است.

او در خصوص دلایل پایین بودن میزان تحقق این تکلیف گفت: خیلی از دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های اداری مشمول، در مراحل مختلف انجام این کار قرار دارند؛ به عنوان مثال، برخی در مرحله اخذ مجوز، برخی در مرحله تامین تجهیزات و برخی نیز در مرحله تامین منابع مالی و مباحث مالی مورد نیاز برای اجرای این طرح هستند نهایتاً پیش‌بینی می‌شود که امسال بتوانیم رشد خیلی خوبی در این بخش داشته باشیم.

او افزود: موضوع دیگری که وجود دارد این است که خیلی از ادارات مدنظرشان است که بتوانند نیروگاه‌ها را به صورت تجمیعی و یکپارچه برای کل وزارتخانه یا سازمانی که دارند و زیرمجموعه‌های استانی آن احداث کنند.

معاون مدیرکل دفتر جذب مشارکت‌های مردمی ساتبا خاطرنشان کرد: نهایتاً پیش‌بینی می‌شود که اگر مشکلی در زمینه تامین تجهیزات، واردات و سایر مباحث وجود نداشته باشد و این موارد به نتیجه برسد، بتوانیم در کوتاه‌مدت رشد خیلی زیادی در این سرفصل داشته باشیم بر اساس پروانه‌ها و مجوز‌هایی که تاکنون صادر شده، مشخص است که به مراتب بیش از ۱۰ برابر اعداد و ارقامی که در حال حاضر اعلام کردیم، پروانه و مجوز در این سرفصل داریم.