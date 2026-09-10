معاون وزیر جهاد کشاورزی از افزایش حدود ۱۶ درصدی تولید برنج خبر داد و گفت: براساس برآوردهای صورت گرفته تولید برنج به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مجید آنجفی معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی  از افزایش حدود ۱۶ درصدی تولید برنج خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۹۰ درصد محصول برنج در کشور برداشت شده است.

به گفته وی، شرایط مناسب بارندگی در سال آبی گذشته منجر به افزایش ۱۰ درصدی سطح زیر کشت برنج در برخی مناطق کشور شده است.

آنجفی ادامه داد: پیش بینی ما بر آن بود که بین ۲ تا ۲.۲ میلیون تن برنج در کشور تولید شود که خوشبختانه محقق شده است.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: طرح های فنی و کارشناسی برای ارتقای تولید برنج همچون خشکه کاری، توسعه ارقام پرمحصول و استفاده از بذور جدید را در دستور‌ کار داریم.

برچسب ها: تولید برنج ، بازار برنج ، واردات برنج
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