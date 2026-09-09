باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی محمدی روز چهارشنبه در گزارشی به خبرنگاران گفت: بیشترین حجم خسارت طوفان مربوط به شهرستان ساری و به‌ویژه شهر ساری است و در پی وزش باد با سرعت بیش از ۱۰۴ کیلومتر بر ساعت، ۷۷۲ واحد مسکونی دچار آب‌گرفتگی یا خسارت شده است.

وی افزود: در جلسه ستاد مدیریت بحران، استاندار مازندران بر انجام فوری اقدامات لازم برای رفع شرایط اضطرار و تأمین امکانات اولیه مردم آسیب‌دیده تأکید کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران گفت: سقوط درختان روی شبکه توزیع برق موجب قطعی برق در استان شد و نیروهای امدادی شرکت توزیع برق در حال رفع شرایط اضطرار هستند.

وی افزود: در بخش زیرساخت‌های ارتباطی نیز دو مرکز مخابراتی در ساری و بابلسر به واسطه شدت بارش‌ها دچار تخریب شده و یک سایت مخابراتی نیز آسیب دیده است که در برخی نقاط استان مشکل ارتباطی ایجاد کرده است.

محمدی گفت: حدود ۲۵۰ فیدر در حوزه شرکت توزیع برق دچار قطعی شده بود که با تلاش نیروهای امدادی، حدود ۲۴۵ فیدر وارد مدار شد و تلاش برای وصل پنج فیدر باقی‌مانده ادامه دارد.

این مقام مسوول افزود: به واسطه حجم خسارت و ضرورت رعایت ایمنی مردم و مشترکان، بازگرداندن فیدرهای باقی‌مانده به شبکه ممکن است با کمی تأخیر انجام شود، اما نیروهای امدادی در تلاش هستند این اقدام را در اسرع وقت انجام دهند.