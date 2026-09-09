باشگاه خبرنگاران جوان - کاپیتان ابوذر شیرودی در واکنش به تحریم ۲۷ شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران گفت: اقدام جدید آمریکا نه ابتکاری تازه و نه نشانه اثربخشی سیاستهای این کشور، بلکه تکرار سیاستی شکستخورده علیه ملت ایران است؛ سیاستی که صنعت هوانوردی کشور طی چند دهه گذشته با آن مواجه بوده و هر بار با توانمندی و ایستادگی متخصصان ایرانی روبهرو شده است.
وی افزود: صنعت هوانوردی ایران سالهاست با محدودیت در خرید هواپیما و قطعات، خدمات فنی، بانکی، بیمهای و تعمیر و نگهداری مواجه است، اما با وجود همه این فشارها، آسمان ایران متوقف نشده و نخواهد شد.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه اعلام تحریم به معنای توقف هواپیماها یا تعطیلی شرکتهای هواپیمایی نیست، تصریح کرد: نباید اجازه داد جنگ روانی و تیترهای اغراقآمیز جای واقعیتهای عملیاتی صنعت هوانوردی را بگیرد. تحریمها ممکن است هزینه فعالیت را افزایش دهند، اما توان توقف صنعت هوانوردی ایران را ندارند.
کاپیتان شیرودی با اشاره به آثار تحریمهای هوانوردی بر زندگی مردم گفت: هوانوردی صرفاً یک صنعت اقتصادی نیست، بلکه بخشی از زیرساخت حیاتی کشور و وسیله جابهجایی میلیونها مسافر، خانواده، بیمار، دانشجو و فعال اقتصادی است.
وی ادامه داد: بنابراین هدف قرار دادن شرکتهای هواپیمایی ایران، در عمل محدود کردن دسترسی مردم به خدمات حملونقل هوایی است و هزینه آن را بیش از همه مردم عادی، بیماران، خانوادهها و فعالان اقتصادی پرداخت میکنند.
وی خاطرنشان کرد: شرکتهای هواپیمایی ایران با وجود سالها تحریم همچنان در حال خدمترسانی هستند و استمرار پروازها در شرایط دشوار تحریمی، گواه توانمندی و تابآوری صنعت هوانوردی کشور است.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به توان متخصصان ایرانی در حوزه تعمیر و نگهداری هواپیما گفت: دانش و تجربه متخصصان کشور طی سالیان گذشته امکان حفظ قابلیت پروازی ناوگان را فراهم کرده و این سرمایه فنی با صدور یک بیانیه تحریمی از بین نمیرود.
کاپیتان شیرودی تأکید کرد: آمریکا میتواند نام شرکتها را در فهرست تحریم قرار دهد، اما نمیتواند دانش متخصصان، تجربه انباشته صنعت و اراده کارکنان هوانوردی ایران را تحریم کند. اگر هدف آمریکا توقف صنعت هوانوردی ایران است، باید بداند که این هدف در گذشته محقق نشده و امروز نیز محقق نخواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه ایمنی و امنیت پروازها خط قرمز سازمان هواپیمایی کشوری است، گفت: استمرار پروازها صرفاً در چارچوب ضوابط فنی و استانداردهای ایمنی انجام میشود و هیچ ملاحظه اقتصادی یا عملیاتی بر الزامات ایمنی تقدم ندارد.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری همچنین از رصد مستمر آثار تحریمهای جدید و برنامهریزی برای حفظ پروازهای ضروری، تقویت ظرفیتهای تعمیراتی، صیانت از حقوق مسافران و توسعه همکاریهای هوانوردی با کشورهای همکار خبر داد.
کاپیتان شیرودی در پایان گفت: تحریم ممکن است مسیر تأمین برخی نیازها را دشوارتر کند، اما نمیتواند صنعت هوانوردی ایران را متوقف کند. آمریکا میتواند شرکتهای ایرانی را تحریم کند، اما نمیتواند اراده یک ملت برای حفظ و توسعه زیرساختهای حیاتی خود را تحریم کند و پروازهای کشور با اتکا به توان داخلی، رعایت کامل الزامات ایمنی و برنامهریزی دقیق ادامه خواهد یافت.
منبع: سازمان هواپیمایی کشوری