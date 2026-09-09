حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی سواری در جاده قم به جعفریه به زندگی یک خانم ۳۵ ساله پایان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اورژانس قم اعلام کرد: بامداد امروز و در ساعت ۰۲:۴۸، گزارش واژگونی یک دستگاه خودروی پژو در جاده قم به جعفریه، حدود یک کیلومتری دامشهر، به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ قم گزارش شد. 

 پس از دریافت گزارش، کارشناسان پایگاه اورژانس ۵۴۰ سوم خرداد به محل حادثه اعزام شدند. 

طبق گزارش کارشناسان مرکز ارتباطات اورژانس، یکی از سرنشینان خودروی حادثه دیده یک خانم ۳۵ ساله بود، که متاسفانه بر اثر شدت حادثه فوت شده بود.

همچنین سرنشین دیگر خودرو یک آقای ۳۲ ساله و دچار مصدومیت بود، که به علت درخواست عدم انتقال به مرکز درمانی، تیم اعزامی اورژانس نیز پس از انجام اقدامات درمانی در محل و اخذ امضا از ایشان به عملیات خود پایان داد.

  داشتن سرعت مطمئنه و رعایت قوانین رانندگی موجب کاهش شدید تصادفات و آسیب‌های آن می‌گردد. 

برچسب ها: حوادث رانندگی ، اورژانس قم
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