یک فوق تخصص روماتولوژی کودکان در خصوص بروز تب‌های دوره‌ای در بین کودکان توضیحاتی ارائه داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - فاطمه تحقیقی، فوق تخصص روماتولوژی کودکان گفت: عوامل مختلفی در بروز تب در بین کودکان دخیل هستند. یکی از علت‌های بروز تب در بین کودکان بیماری‌های عفونی و به ویژه عارضه ویروسی است.

به گفته وی، در برخی موارد تب در کودکان طولانی می‌شود و به صورت دوره‌ای دچار تب‌های نامشخص می‌شوند.

تحقیقی تاکید کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که کودکان مبتلا به تب‌های دوره‌ای خواهند شد و تب‌های دوره‌ای سه بار در سال در بین کودکان بروز پیدا می‌کند.

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برچسب ها: بیماری عفونی ، بیماری ویروسی
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