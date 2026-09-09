بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدیمقدم - فاطمه تحقیقی، فوق تخصص روماتولوژی کودکان گفت: عوامل مختلفی در بروز تب در بین کودکان دخیل هستند. یکی از علتهای بروز تب در بین کودکان بیماریهای عفونی و به ویژه عارضه ویروسی است.
به گفته وی، در برخی موارد تب در کودکان طولانی میشود و به صورت دورهای دچار تبهای نامشخص میشوند.
تحقیقی تاکید کرد: بررسیها نشان میدهد که کودکان مبتلا به تبهای دورهای خواهند شد و تبهای دورهای سه بار در سال در بین کودکان بروز پیدا میکند.