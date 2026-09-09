چرا افراد چاق هم ممکن است دچار سوءتغذیه باشند؟ + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - در تغذیه باید میان سیری شکمی و سیری سلولی تفاوت قائل شد؛ ممکن است فرد کالری بیشتری از نیاز خود دریافت کند و دچار اضافه‌وزن یا چاقی شود، اما همچنان برخی ویتامین‌ها و مواد معدنی مورد نیاز سلول‌های بدن را به اندازه کافی دریافت نکند. به همین دلیل، چاقی به‌تنهایی نشانه تغذیه مناسب و کافی نیست.

کمبود ریزمغذی‌ها ممکن است در ابتدا به شکل بیماری جدی بروز نکند، اما می‌تواند در بلندمدت پیامد‌هایی مانند ضعف سیستم ایمنی و اختلال در رشد کودکان داشته باشد؛ بنابراین کیفیت و ارزش غذایی خوراکی‌ها در کنار میزان کالری دریافتی، نقش مهمی در تأمین نیاز واقعی بدن دارد.