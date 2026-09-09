۲۸ هزار کانون مساجد قزوین میزبان لیگ کتابخوانی مسجد، محله و کتابخانه

باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی میرزایی مدیر حوزه راهبردی طرح ملی «لیگ کتابخوانی مسجد، محله و کتابخانه» روز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قزوین گفت: طرح ملی «لیگ کتابخوانی مسجد، محله و کتابخانه» با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، شناسایی ظرفیتهای موجود در مساجد، محلات و کتابخانهها و افزایش مشارکت مردم در فعالیتهای فرهنگی تا ۳۱ شهریورماه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: در مجموع هزار و ۱۸۰ حلقه کتابخوانی در این طرح ثبتنام کردهاند که از این تعداد، ۸۹۳ نفر در بخش دختران و ۴۵۶ نفر در بخش پسران حضور دارند و استقبال بانوان و آقایان از این رقابت فرهنگی قابل توجه بوده است.
مدیر حوزه راهبردی طرح ملی «لیگ کتابخوانی مسجد، محله و کتابخانه» درباره وضعیت مشارکت استان قزوین نیز گفت: ۶۹ حلقه از کانونهای فرهنگی هنری مساجد و ۶۹ حلقه نیز از نهاد کتابخانههای عمومی استان در این طرح حضور دارند و آزمون کتبی شرکتکنندگان نیز به زودی در سامانه مربوط برگزار خواهد شد.
میرزایی ادامه داد: برگزیدگان این رقابت فرهنگی تا ۲۳ مهرماه معرفی خواهند شد و تلاش شده است تا با فراهم کردن دسترسی مناسب به منابع مسابقه، زمینه مشارکت بیشتر علاقهمندان فراهم شود.
وی با اشاره به هماهنگی با ناشران و نویسندگان برای تامین منابع مطالعاتی این طرح خاطرنشان کرد: فایل کتابهای مورد نیاز دریافت شده و با سکوی «طاقچه» نیز هماهنگیهای لازم صورت گرفته است تا شرکتکنندگان بتوانند تا ۱۰ مهرماه، پنج عنوان کتاب اصلی این طرح شامل «تنتن و سندباد»، «سرداران ایرانزمین»، «شازده کوچولو»، «آریوبرزن» و «کلوچههای خدا» را با تخفیف ۵۰ درصدی تهیه کنند.
میرزایی با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی مساجد استان قزوین اضافه کرد: این استان دارای ۴۱۶ کانون فرهنگی هنری ثبتشده است که ۲۱۸ کانون آن در مناطق روستایی و مابقی در مناطق شهری فعالیت دارند.
وی افزود: همچنین ۱۶۵ کتابخانه مسجد در استان قزوین فعال است و نمازگزاران، اعضای مساجد و دیگر علاقهمندان میتوانند از ظرفیت این کتابخانهها برای مطالعه و فعالیتهای فرهنگی استفاده کنند.
مدیر حوزه راهبردی طرح ملی «لیگ کتابخوانی مسجد، محله و کتابخانه» گفت: یکی از عرصههای مهم فعالیت مجموعه کانونهای فرهنگی هنری مساجد، حوزه کتاب و کتابخوانی و ترویج فرهنگ مطالعه است و در همین راستا بخشی از فعالیتها نیز در حوزه رسانه و هنر دنبال میشود.
میرزایی ادامه داد: در حوزه رسانه، خبرگزاری شبستان نیز دوباره راهاندازی شده و ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد به عنوان مسوول کمیته پشتیبانی رسانه قرارگاه مساجد انتخاب شده است.
وی با اشاره به برگزاری برنامههای مختلف کتابخوانی در استان قزوین اظهار کرد: امیدواریم با تداوم و توسعه چنین برنامههای فرهنگی، زمینه برای افزایش سرانه مطالعه و رشد فرهنگ کتابخوانی بهویژه در میان نسل جوان استان فراهم شود.
مهدیه السادات قافلهباشی مدیرکل کتابخانههای عمومی قزوین هم در نشست خبری با اصحاب رسانه قزوین گفت: ما در این مسیر، تلاش میکنیم تا با ایجاد تعامل و همافزایی میان اعضای کتابخانههای عمومی و کانونهای فرهنگی-هنری مساجد، جایگاه این ۲ نهاد را به عنوان پایگاههای اصلی فرهنگی در محلات تقویت کنیم، چراکه این لیگ فرصتی است تا ظرفیتهای مردمی و فرهنگی محلات بازشناسی شود و پیوندی مستحکم میان آموزش، فرهنگ و مذهب شکل بگیرد.
وی افزود: این رویداد ملی با رویکردی دقیق برای ۲ رده سنی ۷ تا ۱۱ سال و ۱۲ تا ۱۷ سال برنامهریزی شده و نکته متمایز این طرح، ماهیت تیمی آن است و شرکتکنندگان در قالب تیمهای سه نفره (ترکیبی از دختران و پسران) در رقابت قرار میگیرند تا روحیه همکاری و مشارکت جمعی را در آنها نهادینه کنیم.
قافله باشی بیان کرد: علاقهمندان میتوانند از طریق سامانه بچههای مسجد برای شرکت در این لیگ ثبتنام کنند، در مرحله نخست، ۱۰ روز فرصت به کودکان و نوجوانان داده میشود تا چهار کتاب منتخب را با دقت مطالعه کنند، پس از این دوره، آزمونهای کتبی آنلاین برگزار خواهد شد و بر اساس نتایج، تیمهایی که بالاترین رده امتیازی را کسب کنند، برای ورود به مرحله فینال غربال میشوند.
به گفته این مسئول، در ادامه این مسیر، تیمهای برتر باید در مرحله فینال به سوالات تخصصی داوران پاسخ دهند، در این مرحله، سه داور متخصص و بومی از استان قزوین، تیمها را از طریق پرسش و پاسخهای مفهومی به چالش میکشند تا بهترین پاسخها، برنده این رقابت باشند.
قافلهباشی با تاکید بر اهمیت نقش استان قزوین در این طرح ملی، افزود: بسیار مفتخریم که اعلام کنیم استان به عنوان قطب پایلوت (نمونه آزمایشی) اجرای این طرح در سطح کشور انتخاب شده و این بدان معناست که طراحان سوال و مدیریت علمی این طرح از متخصصان هستند و سوالات تمامی مراحل در سراسر ایران، از قزوین صادر خواهد شد.
وی ادامه داد: کتابهای برگزیده این دوره با هدف تقویت هویت، خلاقیت و دانش عمومی انتخاب شدهاند، از جمله این آثار میتوان به کتابهای ارزشمندی همچون «سرداران ایران»، «آریو برزن»، «کلوچههای خدا»، «تنتن و سندباد» و «شازده کوچولو» اشاره کرد.
به گفته این مسئول، این لیگ فرصتی است تا در واقع بستری برای انتخاب کانونهای برتر و ایجاد یک رقابت سالم میان تمامی کودکان و نوجوانان باشد که میتواند تحولی پایدار در فرهنگ مطالعه کشور ایجاد کند.
منبع: کتابخانه های عمومی قزوین