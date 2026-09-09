باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - شیرین تسلیمی، رئیس گروه بیماری های واگیردار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی البرز در گفت وگو با بخش خبری ۲۰ سیمای البرز با اشاره به افزایش بیماریهای تنفسی در هفتههای گذشته افزود: عوامل مختلف ویروسی و باکتریایی میتوانند موجب بروز علائم تنفسی شوند و نمیتوان همه این موارد را به آنفلوانزا نسبت داد.
تسلیمی با بیان این که روند آنفلونزا در دو هفته اخیر کاهشی بوده، افزود: با وجود کاهش روند آنفلونزا در هفته های اخیر، اما در میان مراجعهکنندگانی که با علائم تنفسی به مراکز درمانی مراجعه کردهاند، افزایش موارد کووید ۱۹ مشاهده شده است.
رئیس گروه بیماریهای واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی البرز با تأکید بر رعایت اصول خودمراقبتی افزود: با توجه به شرایط فصلی، احتمال افزایش بیماریهای تنفسی در هفتههای آینده وجود دارد و رعایت نکات بهداشتی میتواند به کاهش انتقال بیماری کمک کند.
تسلیمی توصیه کرد افراد مبتلا به علائم تنفسی تا حد امکان در منزل بمانند و حداقل تا ۲۴ ساعت پس از قطع تب از حضور در اجتماع خودداری کنند.
وی استراحت و مصرف مایعات را از دیگر توصیههای مهم دانست و گفت: مصرف خودسرانه آنتیبیوتیک بهویژه بدون تجویز پزشک نباید انجام شود.
تسلیمی به مخطابان برنامه سیمای البرز افزود: سالمندان، مادران باردار، افراد دارای بیماریهای زمینهای و کسانی که با تشدید علائم، تب بالا یا تنگی نفس مواجه میشوند، باید برای معاینه و دریافت درمان مناسب به پزشک مراجعه کنند.
رئیس گروه بیماریهای واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی البرز همچنین با اشاره به آغاز سال تحصیلی به مجری سیمای البرز گفت: دانشآموزی که دچار بیماری تنفسی شده است نباید در زمان بیماری به مدرسه برود تا از انتقال بیماری به دیگر دانشآموزان جلوگیری شود.
تسلیمی استفاده از ماسک در فضاهای شلوغ و بسته، رعایت فاصله با افراد بیمار و توجه به تهویه مناسب را از راههای مؤثر پیشگیری عنوان کرد و گفت: شستوشوی مرتب دستها و خودداری از تماس دست آلوده با چشم، بینی و دهان نیز اهمیت زیادی دارد.
وی درباره واکسن آنفلونزا نیز به مجری سیمای البرز گفت: این واکسن در سطح کشور تهیه و در اختیار دانشگاههای علوم پزشکی قرار میگیرد؛ این واکسن برای گروههای هدف در بخش دولتی و خصوصی پیشبینی شده است؛ واکسن مورد نیاز بخش دولتی نیز در هفتههای آینده در اختیار دانشگاه قرار می گیرد.