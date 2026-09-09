باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه کمیسیون اصل نود مجلس با حضور وزیر ورزش و جوانان و ۳ شاکی در خصوص مهندسی انتخابات برخی فدراسیون‌ها برگزار شد.



در این جلسه شاکیان فدراسیون‌های بدنسازی، اتومبیلرانی و ژیمناستیک به نمایندگان از دیگر شاکیان انتخابات برگزار شده از سوی وزارت ورزش و جوانان با حضور وزیر ورزش و جوانان و اعضای کمیسیون اصل نود حضور یافتند.



طبق اطلاع ما از برخی منابع در این جلسه پیرو شکایت ابتدایی یکی از فدراسیون‌ها در مورد ممانعت وزرات ورزش از حضور او در انتخابات پرونده‌ای در کمیسیون اصل نود باز شد و متعاقب آن چند فدراسیون دیگر از جمله، ژیمناستیک، اتومبلرانی، نابینایان، بدنسازی و ... شکایت‌های خود را در زمینه مهندسی انتخابات مطرح کرده بودند و کمیسیون اصل نود روز گذشته طرفین را برای ادای توضیحات فراخواند و در نهایت وزیر ورزش و جوانان ادعای خود را مبنی بر مبارزه با فساد و حذف برخی افراد شاغل در فدراسیون‌ها را مطرح کرد.



در این جلسه از دیگر ارگان‌های مرتبط نیز نمایندگانی حضور داشتند و در نهایت بحث‌های جدی و اعتراضی بین وزیر ورزش و نامزد‌های شاکی بوجود آمد و مقرر شد وزیر ورزش و جوانان مستندات خود در مورد فساد این افراد را ظرف مدت یک ماه به این کمیسیون ارائه دهد تا بررسی نهایی و تحقیق و تفحص جدی در این زمینه صورت بگیرد.



گفته می‌شود با وجود پرونده برخی از شاکیان در محاکم قضایی که منجر به تبرئه شده است دلایل وزارت ورزش و جوانان برای این ادعا به سختی به اثبات برسد، اما باید دید در روز‌های آتی اسناد دنیا مالی وزیر ورزش برای اثبات ادعای فساد کفایت می‌کند یا نمایندگان مجلس در کمیسیون اصل نود با این اسناد قانع نخواهند شد.

لازم به ذکر است کمیسیون اصل نود در شرح فعالیت هایش موظف است پس از بررسی نهایی دستگاه ها یا افراد حقوقی متخلف را به نهاد های قضائیه صالحه در مورد تصمیم گیری نهایی معرفی کند.