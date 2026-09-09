باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - محمد اسدی، شهردار کمالشهر با حضور در برنامه زنده « نگاه مردم» افزود: شهرک گلها در بخش شمالی کمالشهر قرار دارد و در طرح جامع جدید، بخشی از این محدوده به دلیل قرار گرفتن در حریم گسل و همچنین وجود پهنه فرونشست، با محدودیتهایی مواجه شده است.
وی با بیان این که برای بررسی دقیق وضعیت زمین و ارائه راهکار فنی، تصریح کرد: قراردادی با مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی منعقد شده و مطالعات مربوط به گسل و فرونشست در این محدوده در حال انجام است.
شهردار کمالشهر با اشاره به هزینه انجام این مطالعات به مخاطبان سیمای البرز افزود: این قرارداد با اعتباری حدود دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان منعقد شده تا وضعیت فنی منطقه به صورت دقیق بررسی و امکان تصمیمگیری درباره ساختوساز مشخص شود.
اسدی با اشاره به ضرورت رعایت الزامات فنی و سازه ای در ساخت و سازها گفت: براساس بررسیهای انجامشده، برای بخشهایی که در محدوده گسل قرار دارند، رعایت الزامات فنی و سازهای در ساختوساز ضروری است و در حال حاضر برای این بخشها امکان صدور مجوز با دو طبقه و سطح اشغال ۴۰ درصد مطرح است.
وی با بیان این که برای بخشهای دیگر شهرک که در محدوده مسکونی قرار دارند نیز امکان صدور مجوز سه طبقه، با رعایت ضوابط و نصابهای قانونی، پیشبینی شده است گفت: وجود گسل به معنای غیرممکن بودن ساختوساز نیست و با رعایت ضوابط فنی، نوع سازه و الزامات آییننامهای میتوان شرایط ایمن ساختوساز را فراهم کرد.
اسدی همچنین از پیشبینی انجام مطالعات تا پایان مهر خبر داد و گفت: پس از مشخص شدن نتایج مطالعات، موضوع باید برای طی مراحل قانونی و اخذ مصوبات لازم پیگیری شود تا امکان افزایش تراکم و تعیین دقیق ضوابط ساخت و ساز فراهم شود.
وی درباره خدمات زیربنایی شهرک گل ها نیز گفت: آب، برق و سایر خدمات زیربنایی در اختیار دستگاه های خدمات رسان است و مدیریت شهری آمادگی دارد پس از انجام اقدامات این دستگاه ها، زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر را در چارچوب وظایف قانونی انجام دهد.
شهردار کمالشهر در پایان این گفت و گو تحلیلی سیمای البرز تأکید کرد: هدف مدیریت شهری این است که شهرک گل ها از وضعیت فعلی خارج و به یک شهرک منظم، ایمن و برخوردار از خدمات شهری تبدیل شود و در این مسیر، پیگیری مطالبات مالکان و ساکنان در دستور کار شهرداری قرار دارد.