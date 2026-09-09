باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ سپیده رضایی، مسئول بسیج جامعه زنان سپاه الغدیر یزد گفت:این رویداد با تکیه بر خلاقیت هنرمندان، تلاش دارد میان میراث تاریخی ایران و نیازهای پوشش امروزی پیوند برقرار کند.
وی با تأکید بر اینکه پوشش عفیفانه بخشی جداییناپذیر از تمدن و فرهنگ ایرانی است، افزود: هدف اصلی ما در این جشنواره، تبدیل خلاقیتهای هنری به محصولات قابل تولید انبوه بر پایه ارزشهای فرهنگی است. ما در پی آن هستیم تا با فراهم کردن بستری پویا، ضمن شناسایی استعدادهای نهفته، بستری برای شبکهسازی میان کنشگران این حوزه ایجاد کنیم.
رضایی ادامه داد: این جشنواره در چهار محور اصلی شامل طراحی پوشش اجتماعی بانوان و خانواده، پژوهشهای علمی در حوزه تولید پوشاک و ارائه سبکهای هنری پوشش اسلامی برگزار میشود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: تنوع بخشهای جشنواره از جمله سطوح دانشآموزی، دانشجویی و پژوهشی، نشاندهنده تمرکز ویژه بر آیندهپژوهی در صنعت طراحی لباس کشور است.
رضایی ادامه داد:طبق برنامهریزی اعلام شده، روند برگزاری جشنواره از مرحله استانی آغاز میشود. برترین آثار در هر بخش پس از طی دورههای آموزشی جهت ارتقای کیفیت، به مرحله رقابتهای ملی راه مییابند. همچنین، از آثار برتر رتبههای اول تا سوم در مرحله استانی تقدیر خواهد شد.