روابط اقتصادی با اولیانوفسک باید از مذاکره به اجرا برسد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین با تاکید بر ضرورت تبدیل مذاکرات اقتصادی ایران و روسیه به همکاری‌های عملی گفت: توسعه تجارت دوجانبه، سرمایه‌گذاری مشترک، انتقال فناوری و تقویت حمل و نقل و لجستیک باید از سطح رایزنی‌ها عبور کرده و به پروژه‌های اجرایی میان استان و اولیانوفسک منجر شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- محمدرضا صفی‌خانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین در نشست هیات اقتصادی استان قزوین با مسئولان و فعالان اقتصادی اولیانوفسک روسیه، با اشاره به مذاکرات و رایزنی‌های انجام شده میان فعالان اقتصادی ۲ طرف گفت: اکنون باید از ظرفیت گفت‌و‌گو‌های انجام‌شده برای تعریف و اجرای پروژه‌های مشترک اقتصادی استفاده کنیم و همکاری‌ها را از سطح مذاکره به مرحله اقدام و نتیجه برسانیم.

وی افزود: توسعه تجارت دوجانبه، همکاری در حوزه کشاورزی و زنجیره تامین، تقویت حمل و نقل و لجستیک، جذب سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و ماشین‌آلات صنعتی، همکاری‌های فناورانه و دانشگاهی و همچنین گسترش روابط شهری، از مهم‌ترین محور‌های قابل پیگیری میان قزوین و اولیانوفسک است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین ادامه داد: برای اینکه این همکاری‌ها از حالت کلی و مذاکرات اولیه خارج شود، تشکیل یک کارگروه مشترک عملیاتی می‌تواند روند پیگیری توافقات و اجرای پروژه‌های مشترک را سرعت ببخشد.

صفی‌خانی همچنین پیشنهاد خواهرخواندگی قزوین و اولیانوفسک را مطرح کرد و آن را زمینه‌ای برای توسعه پایدار و سازمان یافته روابط استان در حوزه‌های اقتصادی، علمی، فرهنگی و شهری دانست.

در ادامه این نشست، نخست‌وزیر استان اولیانوفسک با استقبال از حضور هیات اقتصادی قزوین، جمهوری اسلامی ایران را شریکی راهبردی برای روسیه عنوان کرد و با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و لجستیکی اولیانوفسک، بر آمادگی این استان برای توسعه روابط اقتصادی و علمی با قزوین تاکید کرد.

مهدی عبدیان رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین هم با معرفی ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی و صادراتی استان، بر نقش موثر بخش خصوصی در تعمیق روابط اقتصادی دو طرف تاکید کرد و از فعالان اقتصادی روسیه برای حضور و سرمایه‌گذاری در قزوین دعوت به عمل آورد.

در پایان این نشست، تفاهم‌نامه همکاری میان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین و اتاق بازرگانی اولیانوفسک به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه با هدف توسعه تجارت، تسهیل ارتباط میان فعالان اقتصادی، تقویت سرمایه‌گذاری‌های مشترک و پیگیری پروژه‌های اقتصادی به امضا رسید و می‌تواند به عنوان گامی عملی برای آغاز فصل جدید همکاری‌های اقتصادی میان قزوین و اولیانوفسک مورد توجه قرار گیرد.

منبع: استانداری قزوین

برچسب ها: استانداری قزوین ، روابط اقتصادی
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