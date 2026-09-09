روابط اقتصادی با اولیانوفسک باید از مذاکره به اجرا برسد

باشگاه خبرنگاران جوان- محمدرضا صفیخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین در نشست هیات اقتصادی استان قزوین با مسئولان و فعالان اقتصادی اولیانوفسک روسیه، با اشاره به مذاکرات و رایزنیهای انجام شده میان فعالان اقتصادی ۲ طرف گفت: اکنون باید از ظرفیت گفتوگوهای انجامشده برای تعریف و اجرای پروژههای مشترک اقتصادی استفاده کنیم و همکاریها را از سطح مذاکره به مرحله اقدام و نتیجه برسانیم.
وی افزود: توسعه تجارت دوجانبه، همکاری در حوزه کشاورزی و زنجیره تامین، تقویت حمل و نقل و لجستیک، جذب سرمایهگذاری، انتقال فناوری و ماشینآلات صنعتی، همکاریهای فناورانه و دانشگاهی و همچنین گسترش روابط شهری، از مهمترین محورهای قابل پیگیری میان قزوین و اولیانوفسک است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین ادامه داد: برای اینکه این همکاریها از حالت کلی و مذاکرات اولیه خارج شود، تشکیل یک کارگروه مشترک عملیاتی میتواند روند پیگیری توافقات و اجرای پروژههای مشترک را سرعت ببخشد.
صفیخانی همچنین پیشنهاد خواهرخواندگی قزوین و اولیانوفسک را مطرح کرد و آن را زمینهای برای توسعه پایدار و سازمان یافته روابط استان در حوزههای اقتصادی، علمی، فرهنگی و شهری دانست.
در ادامه این نشست، نخستوزیر استان اولیانوفسک با استقبال از حضور هیات اقتصادی قزوین، جمهوری اسلامی ایران را شریکی راهبردی برای روسیه عنوان کرد و با اشاره به ظرفیتهای صنعتی و لجستیکی اولیانوفسک، بر آمادگی این استان برای توسعه روابط اقتصادی و علمی با قزوین تاکید کرد.
مهدی عبدیان رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین هم با معرفی ظرفیتهای صنعتی، کشاورزی و صادراتی استان، بر نقش موثر بخش خصوصی در تعمیق روابط اقتصادی دو طرف تاکید کرد و از فعالان اقتصادی روسیه برای حضور و سرمایهگذاری در قزوین دعوت به عمل آورد.
در پایان این نشست، تفاهمنامه همکاری میان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین و اتاق بازرگانی اولیانوفسک به امضا رسید.
این تفاهمنامه با هدف توسعه تجارت، تسهیل ارتباط میان فعالان اقتصادی، تقویت سرمایهگذاریهای مشترک و پیگیری پروژههای اقتصادی به امضا رسید و میتواند به عنوان گامی عملی برای آغاز فصل جدید همکاریهای اقتصادی میان قزوین و اولیانوفسک مورد توجه قرار گیرد.
منبع: استانداری قزوین