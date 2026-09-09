باشگاه خبرنگاران جوان - ژیلا خدادادی اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون ۲۰ مجوز برای برگزاری جشنوارهها و بازارچههای صنایع دستی در استان البرز صادر شده که این رویدادها فرصتی برای حضور هنرمندان، عرضه مستقیم تولیدات و معرفی ظرفیتهای صنایع دستی استان به شهروندان و گردشگران بوده است.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: جشنواره گلابگیری، جشنواره کرج قدیم و جشنواره نعنا از جمله رویدادهایی هستند که در این مدت برگزار شدهاند و هنرمندان صنایع دستی در کنار سایر بخشهای مرتبط با این برنامهها حضور داشتهاند.
وی با اشاره به اهمیت برگزاری جشنوارهها و بازارچههای صنایع دستی ادامه داد: برگزاری چنین رویدادهایی این امکان را فراهم میکند که هنرمندان بدون واسطه با مخاطبان ارتباط برقرار کنند و تولیدات خود را در معرض دید و خرید قرار دهند.
این مسئول ابراز کرد: یکی از موضوعات مهم در حوزه صنایع دستی، ایجاد زمینه مناسب برای عرضه و فروش محصولات است و نمایشگاهها و بازارچهها میتوانند نقش مؤثری در این زمینه داشته باشند. بسیاری از هنرمندان، تولیدکنندگان و فعالان صنایع دستی، علاوه بر نیاز به حمایت در بخش تولید، به بازار مناسب برای عرضه محصولات خود نیز نیاز دارند.
خدادادی با اشاره به حضور هنرمندان البرزی در نمایشگاههای خارج از استان نیز گفت: ۶ استان میزبان نمایشگاههای صنایع دستی بودند که هنرمندان البرزی نیز در این رویدادها مشارکت داشتند و آثار و تولیدات خود را عرضه کردند. این حضور، فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتهای صنایع دستی البرز در خارج از استان و برقراری ارتباط با مخاطبان و علاقهمندان صنایع دستی در دیگر مناطق کشور ایجاد کرد.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز توضیح داد: وقتی یک هنرمند امکان حضور در یک نمایشگاه خارج از استان را پیدا میکند، علاوه بر معرفی محصول خود، میتواند با سلیقه مخاطبان مناطق مختلف آشنا شود و ارتباطات جدیدی در حوزه کاری خود شکل دهد. از این منظر، توسعه حضور هنرمندان در نمایشگاههای صنایع دستی اهمیت زیادی دارد.
وی در پایان گفت: تلاش ما این است که ظرفیتهای موجود برای حضور هنرمندان در رویدادهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد تا هم زمینه معرفی بیشتر صنایع دستی البرز فراهم شود و هم هنرمندان بتوانند از فرصتهای ایجادشده برای عرضه محصولات و توسعه فعالیت خود بهره ببرند.